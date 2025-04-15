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Общество

В Великих Луках высадили сирень в рамках акции «Сад памяти»

15.04.2025 15:27|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках стартовала всероссийская акция «Сад памяти». Молодые кусты сирени появились на территории, прилегающей к воинскому мемориальному захоронению. В высадке приняли участие представители городской власти, ветераны и молодёжь, руководители силовых ведомств, а также депутат Государственной Думы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. 

Фото здесь и далее: Евгений Николаенков

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, город воинской славы является постоянным участником этой акции, она всегда привлекает внимание представителей власти всех уровней. Так, сирень, которую посадил Александр Козловский, стала живым напоминанием о его прадеде, освобождавшем город в годы Великой Отечественной войны.

«Каждое дерево — это не просто росток. Это живая память. Это "спасибо" тем, кто не вернулся. Это символ жизни, которая продолжается. Наш город знает цену Победы. В каждом доме есть своя история — фронтовое письмо, портрет в старой рамке, рассказ, передаваемый от дедушек и бабушек к внукам. Сегодня мы, потомки победителей, сажали деревья, вспоминая своих дедов и прадедов. Кто-то рассказывал, за кого именно сажает дерево, кто-то просто молча работал, с любовью и заботой. Это была не просто акция — это был день единения и памяти», – отметил Александр Козловский в своем Telegram-канале.

В мероприятии активно участвовала молодёжь: кадеты, волонтёры Победы, представители «Движения первых», «Юнармии», «Молодой гвардии», маргеловцы.

 
«Очень важно помнить о тех, кто защищал Родину. Для нас большая честь участвовать в таких акциях», – поделилась юнармеец Ольга Быстрова.

По словам главы администрации города Андрея Беляева, это лишь первый этап масштабной акции. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Великих Луках планируют высадить 80 кустов сирени.

«У большинства, кто сегодня здесь, есть родные, прошедшие войну. Я горжусь своим дедом, который вернулся домой только в 1949 году», – добавил Андрей Беляев.

В мероприятии приняли участие члены городского отделения Российского военно-исторического общества во главе с руководителем отделения Дмитрием Белюковым. 

«Друзья! Если вы ещё не приняли участие в акции "Сад памяти"  — присоединяйтесь. Можно посадить дерево и у себя на участке, в формате #СадПамятиДома. Главное — чтобы память жила, чтобы зелёные памятники росли по всей стране», - добавил Александр Козловский.

Международная акция «Сад памяти» проходит в шестой раз при поддержке президента РФ Владимира Путина. Ежегодно в России и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Акция проходит под эгидой сторонников «Единой России».

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Белюков Дмитрий Анатольевич
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Беляев Андрей Геннадьевич глава администрации Великих Лук
Источник: Псковская Лента Новостей
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