Общество

В первом квартале 2025 года из Псковской области выдворили 57 нелегальных мигрантов

В первом квартале 2025 года принудительно отправили на родину 57 иностранных граждан. Все выдворенные мигранты проживали и работали в Псковской области без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото: ФССП по Псковской области

Незаконно на территории региона находились выходцы из стран ближнего зарубежья - Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана, Бангладеша.

Иностранных граждан решением суда признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение ими режима пребывания (проживания) в стране.

Сотрудники отделения специального назначения УФССП России по Псковской области сопроводили нелегальных мигрантов до аэропортов Санкт-Петербурга и Москвы, передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину.

В их паспортах будет стоять штамп о выдворении из страны, в ближайшие пять лет нарушителям миграционного законодательства въезд в Россию будет закрыт.