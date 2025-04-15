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Общество

«Дневной дозор»: Стоит ли сносить псковский «Магеллан»?

17.04.2025 15:47|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему сноса торгового центра «Магеллан» в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

На минувшей неделе городские власти озвучили решение по судьбе одного из самых одиозных объектов нестационарной торговли Пскова — комплекса «Магеллан» на Рижском проспекте, известного многим псковичам, как «коровник, или «конюшня». Вопрос о сносе данного нестационарного торгового объекта поднимался неоднократно за последние годы. И вот наконец, к радости многих горожан, 1 марта истек срок договора на размещение данного торгового объекта. Торговый комплекс «Магеллан» и ему подобные объекты нестационарной торговли, которые все еще существуют в городе, являются символами бездумной установки конструкций в конце 90-х годов прошлого века - начале 2000-х. В те самые «лихие 90-е», по которым кто-то все еще ностальгируют, уродливые «лабазы» самых разнообразных форм и размеров оккупировали многие городские пространства — от площади Ленина до многих дворов.

Псков активно развивается, за последние четверть века он стал более современным, комфортным, его облик во многом очистился от визуального шума. А подобные конструкции - это пережитки прошлого, которые уже давно пора «похоронить». К тому же важно помнить, что Псков — город туристический, со своей архитектурой, которая является нашим достоянием, а подобные постройки только портят внешний вид города и нарушают его архитектурный стиль.

В сегодняшней программе мы решили узнать у наших экспертов, поддерживают ли они решение городских властей избавить город от таких «приветов» из прошлого века, которыми являются многие объекты нестационарной торговли? Что делать с различными павильонами, ларьками и другими объектами нестационарной торговли, которые еще уцелели в городе? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил, что мэрия ведет системную работу по выявлению нарушений на точках нестационарной торговли. И результаты этой работы видны невооруженным глазом - только за последний год порядка 15 нестационарных торговых объектов демонтировали. В свое время в поле зрения администрации попал и торговый комплекс «Магеллан». Андрей Ульянов объяснил позицию администрации о целесообразности его демонтажа.

«Общество с ограниченной ответственностью "Магеллан" обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к администрации города Пскова относительно принятого решения о непродлении договора размещения торгового объекта на Рижском проспекте. Здесь мы в своей позиции полностью уверены, считаем, что мы воспользовались своим правом не продлять договор, поскольку срок действия его истек. Рассчитываем, что точку в этом вопросе поставит Арбитражный суд Псковской области. Со своей стороны хотелось бы отметить, что место размещения, на котором сейчас находится данное ООО, планируется благоустроить, там будет создана и парковочная зона, и малые архитектурные формы. Соответственно, такое решение было обусловлено, плюс есть еще некоторые вопросы по транспортной безопасности. Вся эта позиция легла в основу принятого решения».

Тем временем коммерческий директор ООО «Магеллан» Илья Комиссаров тоже недоволен данным объектом, по его словам, он свою функцию уже выполнил, но и принимать такое кардинальное решение, как снос этого строения в кратчайшие сроки, по его мнению, неправильно.

«Мы сами понимаем, что "Магеллан" свою функцию уже выполнил. Если помните, он убирал "ларечников" и палаточников. Мы предлагали его как-то переделать, но эти предложения отклоняли. Почему-то в новостях пишут, что мы вцепились в это помещение, не готовы вкладывать, не идем на диалог. С нами не ведет диалог власть. Никаких писем от власти. Только разговор о том, что мы с вами не продлим договор. Это единственный разговор, который с нами состоялся. Администрация сказала, что они предлагают нас снести 20 июня. И вот, пожалуйста, заявляйте в инвестиционный фонд, но 20 июня вас здесь не должно быть. Мы считаем, что это не очень правильный подход. Мы добровольно готовы его снести, но тогда построим новый объект. И мы не заинтересованы его строить десять лет. Мы не власть, нам некогда десять лет строить за большие деньги, нам нужно быстро построить объект, ввести в эксплуатацию и начать работать. Тем более, когда есть в наличии денежные средства. Два, край три года нужно на проектирование, экспертизу, строительство и ввод в эксплуатацию, плюс благоустройство. То есть мы предлагаем на месте того же самого "Магеллана" сделать снос, возвести объекты и благоустроить. Построить мы хотим тоже не менее полутора тысяч квадратных метров. Наше мнение такое, мы считаем его достаточно справедливым, поэтому мы вышли в суд».

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Вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков еще на посту главы администрации Пскова вел борьбу с точками нестационарной торговли, которые портили внешний вид города. Одним из примеров является демонтаж ларьков вокруг площади Ленина, после того, как часть объектов была перемещена, а другие приобрели единообразный, современный вид — реконструированная площадь открылась во всей своей красе, радует глаз и привлекает туристов. Но к каждому объекту нужно подходить индивидуально.

«По поводу "Магеллана" - это уже давняя история, на самом деле он и правда портит внешний облик города. Была договоренность о том, что его необходимо сносить, чтобы нашли земельный участок, а оттуда съехали. А что касается остальных объектов, нужно к каждому подходить индивидуально. Это не значит, что их не должно быть. Они должны соответствовать тем требованиям, тому коду, который принят в городе, и удовлетворять потребности наших жителей».

В ситуации с наведением порядка с объектами нестационарной торговли в Пскове пока еще много вопросов и противоречий, такого мнения придерживается председатель регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников.

«Если говорить о внешнем виде города, тогда нужно его сначала каким-то образом создать и принять какую-то концепцию. Что такое внешний вид города? Город в старом центре - это одни здания и одна история, а город на Завеличье или в новых микрорайонах - это другая история, а закон-то для всех один. Мы не можем прописать нормативный акт в центре города один, а на Завеличье - другой. Поэтому это сложный вопрос - внешний вид города. Это не субъективное мнение кого-либо, так неправильно подходить к этому вопросу. Мы об этом говорим уже с начала 90-х. Прошло 35 лет. Вопросов здесь много, и одним взмахом руки или пера неправильно, я считаю, вычеркивать точки торговли. Я просто это знаю, потому что у меня представителей нестационарной торговли в "Опоре России" достаточно большое количество, и я постоянно в теме. Сегодня опять дизайн-код рассматривается, мы работаем над этим вопросом. Но убирать - это нарушить федеральный закон вообще-то, есть федеральный закон, где поднят вопрос о развитии нестационарной торговли».

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин считает, что если нестационарная торговая точка соответствует всем архитектурным кодам областного центра, то она имеет право на существование, но к сносу «Магеллана» относится положительно.

«К сносу "Магеллана" я отношусь положительно, потому что ему там не место. Он там лишний, он уродует строительную ситуацию. По крайней мере, если это и имеет место быть, то как минимум это должно по-другому выглядеть, другой подход к внешнему облику должен быть. Что касается других нестационарных объектов, то вопрос опять же к тому, как они выглядят, какого размера, какие отделочные материалы применяются и насколько качественно владелец это дело выполняет. Много требований. Дизайн-код должен распространяться на нестационарные объекты, потому что объект не должен закрывать дорожный знак, должно быть определенное расстояние от перекрестков. Определенное расстояние должно соблюдаться от фасадов».

Экс-начальник управления по градостроительной деятельности администрации Пскова - главный архитектор города Сергей Кондратьев тоже считает демонтаж «Магеллана» правильным решением.

«Это случайно объявившийся объект, который появился на примере разрозненных старых, еще восьмидесятых годов базарных точек, где бабушки продавали семечки, а потом все больше, больше, потом киоски поставили, а потом стал вот такой капитальный некапитальный объект».

Псковский архитектор Владимир Шуляковский считает, что «Магеллан» свое уже «отплавал». Что касается других точек, у него есть свои опасения по поводу судьбы Центрального рынка, который погибает на глазах. По мнению Владимира Шуляковского, из продовольственного рынка он превратился в центр продажи китайского ширпотреба.

«Страшная торговая зона была вдоль Рижского проспекта, когда на картонках бабушки продавали колбасу и непонятно, что. Потом, когда был главный архитектор Виктор Довженко, он пригласил своих друзей из Питера и такую штучку они поставили. Не красавец, конечно, что тут говорить, какое-то время отстоял, туда ему и дорога». 

Ситуация с нестационарными торговыми точками уже не первый год вызывает бурные обсуждения у псковской общественности. Как мы видим, мнения наших собеседников сегодня разошлись. Что же касается судьбы «Магеллана», то финальную точку в ней поставит суд. Предварительное и судебное заседания по иску, с которым обратились владельцы этого торгового центра, назначено на 12 мая.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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