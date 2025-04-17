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Общество

День победы Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере отмечают 18 апреля

18.04.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

18 апреля в России отмечается День воинской славы — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году, установленный федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Хотя само событие произошло 5 апреля по старому стилю, то есть 12 апреля — по новому, 1242 года, но официально праздник — День воинской славы — установлен на 18 апреля. Это издержки перевода дат со старого стиля на новый.

Сегодня в Пскове состоится традиционный торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов к монументу русским воинам и великому князю Александру Невскому на горе Соколихе в Псковском районе, начало в 12.30. 

Монумент «Ледовое побоище» был установлен в 1993 году. Высота скульптурной композиции составляет 30,7 метра, вес 163 тонны. Прилегающая к памятнику дружине Александра Невского территория занимает площадь 17 гектаров.

В Псковской области на берегу Чудского озера в 2023 году также был открыт мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной». В открытии комплекса в деревне Самолва Гдовского района принимал участие президент РФ Владимир Путин. 

В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия. Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлеченного тогда на борьбу с монголами, Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наемников из местного населения была взята в плен, но отпущена, а изменники из числа чуди перевешаны.

К началу 1242 года Александр дождался брата Андрея Ярославича с «низовыми» войсками Суздальского княжества. Когда «низовое» войско было еще на подходе, Александр с новгородскими силами выступил под Псков и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а орденские наместники в оковах были отправлены в Новгород, пишет Calend.ru

Согласно летописям, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Вороньего Камня на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. Немецкая колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако, наткнувшись на обрывистый берег озера, малоподвижные, закованные в латы рыцари не смогли развить свой успех. Тогда рыцари были охвачены с флангов княжеской конницей.

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Завязалась жестокая сеча. Русские пехотинцы стаскивали рыцарей с коней крючьями, рубили топорами. Зажатые со всех сторон на ограниченном пространстве, крестоносцы сражались отчаянно, но долго сопротивляться не могли. К тому же, лёд не выдерживал их тяжести и ломался. Многие рыцари утонули, остальные обратились в бегство. Русская конница преследовала разбитого противника несколько километров.

Войско Ливонcкого ордена потерпело полное поражение и понесло огромные по тем временам потери: на льду Чудского озера пало 450 немецких воинов (из них двадцать были настоящие «братья»-рыцари), 50 рыцарей и множество пехотинцев попали к русским в плен. Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного въезда князя Александра в Псков.

Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (в июле 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята), имела большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трех серьезных врагов с запада — в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских усобиц и последствий татарского завоевания. К тому же Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, и он был вынужден заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также отказывались от части Латгалии (область в восточной Латвии). Продвижение крестоносцев на Восток остановилось.

Ледовое побоище стало первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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