Общество

Михаил Ведерников провел в Москве заседание по социально-экономическому развитию отдельных регионов

Первое заседание подкомиссии по вопросам обеспечения ускоренного социально-экономического развития отдельных субъектов России комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» состоялось под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Совещание прошло в Москве в среду, 16 апреля, на площадке многофункционального комплекса «IQ-квартал» делового центра Москва-Сити, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Инициатива Псковской области о создании такой подкомиссии ранее была поддержана профильной комиссией Госсовета. В работе подкомиссии приняли участие представители более 30 регионов — субъекты, в отношении которых приняты отдельные или индивидуальные программы, а также те, где уровень расчетной бюджетной обеспеченности остается низким.

Глава региона напомнил, что в 2020 году 10 субъектов с наименьшим уровнем социально-экономического развития начали реализацию своих индивидуальных программ. В прошлом году эта работа была успешно завершена, Президентом было принято решение о продлении данных программ на период 2025–2030 годов. На сегодняшний день все они утверждены.

«Наряду с ИПР реализуются и программы развития отдельных территорий. Они касаются Крыма, Севастополя, субъектов Северного Кавказа и Дальнего Востока, а также наших новых территорий. Общая цель всех этих программ — формирование условий для опережающего развития на основе эффективного использования существующих точек роста, увеличения объема инвестиций и доходов населения», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что у всех присутствующих есть уникальный опыт и видение приоритетных направлений. «Наша стратегическая задача — собрать и структурировать предложения финансовых и нефинансовых мер, которые помогут ускорить развитие субъектов. Все проработанные решения в обязательном порядке будут вынесены на комиссию "Экономика и финансы“ для утверждения», — отметил Михаил Ведерников и поблагодарил всех, кто выразил готовность принять активное участие в работе.

За прошедшие пять лет благодаря реализации индивидуальных программ в экономики регионов привлечено 137 млрд рублей внебюджетных инвестиций — наполовину больше, чем планировалось, а также создано 20,5 тысячи дополнительных рабочих мест: плановые показатели перевыполнены на четверть. Так, только в Псковской области благодаря индивидуальной программе развития привлечено порядка 34 млрд внебюджетных инвестиций, создано более 870 рабочих мест, что более чем в 1,5 раза больше плановых показателей.

Заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин отметил, что индивидуальные программы не заменили собой нацпроекты и госпрограммы, в том числе по объемам финансирования.

«Они помогли создать необходимый синергетический эффект, стали "усилителями“ и "ускорителями“ реализации инвестиционных проектов. Регионы, с одной стороны, получили ресурсы, которых не хватало, чтобы участвовать в дополнительной поддержке. А с другой стороны, смогли настроить эти механизмы с учетом особенностей территорий, бизнеса и экономической специализации», — выступил Святослав Сорокин.

Были созданы новые точки роста в приоритетных для регионов отраслях, построены объекты инфраструктуры для особых экономических зон и индустриальных парков, оказана поддержка проектам в промышленности, туризме и сельском хозяйстве за счет докапитализации региональных фондов развития, продолжил замминистра экономического развития.

В ходе первого заседания утвержден перечень субъектов, в отношении которых будут прорабатываться дополнительные меры и механизмы по социально-экономическому развитию. Также рассмотрены основные направления работы подкомиссии, план работы которой будет скорректирован с учетом предложений, которые поступят от ее участников по итогам заседания.