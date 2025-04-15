Общество

Интерес жителей Пскова к самиздат-площадкам вырос на 26% — исследование

Россияне всё активнее читают произведения начинающих авторов на самиздат-площадках — число пользователей таких сервисов за год выросло на 37%, а время, проведённое на этих ресурсах, увеличилось на 24%. При этом на фоне бурного роста самиздат-платформ классические сервисы электронных библиотек показывают более скромную динамику. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за первый квартал 2024 и 2025 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МегаФоне.

Фото здесь и далее: МегаФон

В Псковской области в тот же период общий интерес к литературным платформам увеличился на 25%, а площадки самиздата показали динамику 26%. Наиболее востребованные ресурсы — «ЛитРес», Author Today, и «Яндекс Книги». А самой частой их аудиторией являются женщины и мужчины 26-35 лет.

Динамика потребления интернет-трафика среди россиян также говорит в пользу сервисов для начинающих авторов — за год объем данных, потребляемых пользователями самиздат-сервисов, вырос на 30%, в то время как трафик классических книжных платформ увеличился лишь на 2%. Особенно показательна статистика по времени, проведенному на ресурсах: у самиздат-площадок этот показатель вырос на 24%, а у традиционных сервисов, напротив, снизился на 6%.

Онлайн-самиздат позволяет авторам публиковать свои произведения на платформе и продавать их читателям напрямую, минуя традиционные издательства. Зачастую на таких площадках размещается жанровая литература: фантастика, фэнтези или романтическая проза.

По объему потребляемого трафика лидером среди книжных платформ остается «ЛитРес», за ним следует сервис «Яндекс Книги». Третье, четвертое и пятое места заняли самиздат-площадки Author Today, Litgorod и Litnet.com. При этом MyBook.ru, который ранее входил в тройку лидеров, опустился на шестую строчку.

Наиболее активные пользователи самиздат-сервисов — люди 36-45 лет — на них приходится 28% трафика и 29% всей аудитории таких платформ. Самый значительный рост показала возрастная категория 56+ — на 67%, а объем потребляемого ими трафика — на 60%. Для сравнения, в сегменте классических книжных онлайн-сервисов эта возрастная группа за год выросла всего на 25% по количеству пользователей и на 28% по трафику.

Основной аудиторией традиционных онлайн-библиотек являются россияне 26-45 лет — 60% пользователей и генерируют такую же долю трафика. Интересно, что классические сервисы чаще выбирают женщины (52%), а самиздат-площадки предпочитают мужчины (также 52%).

Больше всего самиздат-сервисами пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В топ-10 по среднему трафику на пользователя также вошли Челябинск, Краснодар, Хабаровск, Новосибирск, Уфа, Кемерово и Владивосток. Традиционные онлайн-библиотеки наиболее популярны в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Кемерово и Челябинске.

Данные МегаФона

В пресс-службе МегаФона подтвердили рост интереса к литературным ресурсам. В частности, в Пскове трафик на профильные сайты увеличился в 1-ом квартале текущего года на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Наиболее востребованной платформой стал «ЛитРес», а в сегменте самиздата — Litnet. Как правило, подолгу читать жители Пскова предпочитают по субботам и воскресеньям.