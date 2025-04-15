Общество

Из-за отсутствия сертификатов семена овощей и цветов не пропустили через границу РФ в Псковской области

За прошедшую неделю государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушение правил ввоза подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска в пункты пропуска, расположенные на государственной границе Российской Федерации в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

При ввозе семян овощных и цветочных культур (патиссона, розмарина, базилика, петрушки, тыквы, кабачка, укропа, огурца для посева), а также саженцев винограда и луковиц тюльпанов общим весом 545 г и 44 штук в ручной клади и багаже физических лиц были выявлены нарушения.

На подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска, ввозимую физическими лицами из Эстонии, Латвии, Польши, Финляндии и Германии на территорию Российской Федерации, не были представлены фитосанитарные сертификаты.

Вся указанная продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории.