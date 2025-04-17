Сергей Вострецов: Новые признаки трудовых отношений позволят четко отделить их от фиктивных схем

Новые признаки трудовых отношений, предложенные Минтрудом, позволят четко отделить трудовые отношения от фиктивных схем. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.
Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки к Трудовому кодексу (ТК), уточняющие признаки трудовых отношений, чтобы исключить их подмену гражданско-правовыми договорами (ГПД). Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект документа.
По данным Минтруда, в 2024 году Роструд выявил свыше 800 тысяч случаев уклонения работодателей от оформления трудовых договоров. Поправки позволят Роструду обращаться в суд для признания отношений трудовыми, обязывая работодателей выплачивать налоги и страховые взносы. Это усилит защиту прав работников и увеличит бюджетные поступления.
Минтруд предлагает дополнить ТК следующими характеристиками трудовых отношений:
Эти меры помогут устранить практику использования ГПД для экономии на социальных обязательствах, обеспечив работникам законные права.
Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддерживает инициативу, подчеркивая ее значение для защиты работников:
По мнению профсоюзов, принятие законопроекта может изменить рынок труда, усилив защиту работников и контроль за соблюдением законодательства. Профсоюзы СОЦПРОФ готовы участвовать в диалоге с властями и бизнесом, чтобы реформа была сбалансированной и эффективной. Успех инициативы будет зависеть от четких механизмов реализации и учета интересов всех сторон.