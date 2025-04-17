Общество

Сергей Вострецов: Новые признаки трудовых отношений позволят четко отделить их от фиктивных схем

Новые признаки трудовых отношений, предложенные Минтрудом, позволят четко отделить трудовые отношения от фиктивных схем. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки к Трудовому кодексу (ТК), уточняющие признаки трудовых отношений, чтобы исключить их подмену гражданско-правовыми договорами (ГПД). Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект документа.

По данным Минтруда, в 2024 году Роструд выявил свыше 800 тысяч случаев уклонения работодателей от оформления трудовых договоров. Поправки позволят Роструду обращаться в суд для признания отношений трудовыми, обязывая работодателей выплачивать налоги и страховые взносы. Это усилит защиту прав работников и увеличит бюджетные поступления.

Минтруд предлагает дополнить ТК следующими характеристиками трудовых отношений:

Устойчивость и стабильность взаимодействия;

Подчиненность работника указаниям работодателя;

Интеграция в структуру компании;

Предоставление выходных, отпусков, инструментов и материалов;

Наличие социальных гарантий.

Эти меры помогут устранить практику использования ГПД для экономии на социальных обязательствах, обеспечив работникам законные права.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддерживает инициативу, подчеркивая ее значение для защиты работников:

«Предложенные Минтрудом поправки — это долгожданный шаг к восстановлению справедливости в трудовых отношениях. Сегодня мы видим, как недобросовестные работодатели, прикрываясь гражданско-правовыми договорами, лишают работников законных прав: на отпуск, больничные, пенсионные накопления. Это не только ущемляет интересы граждан, но и подрывает экономическую стабильность государства, снижая поступления в бюджет и социальные фонды. Новые признаки трудовых отношений, предложенные Минтрудом, позволят четко отделить трудовые отношения от фиктивных схем, обеспечив работникам стабильность и защиту, а государству — справедливые налоговые поступления. Однако для эффективной реализации реформы необходимо усилить роль профсоюзов в контроле за соблюдением законодательства и обеспечить доступность правовой помощи для работников, особенно в регионах. Только совместными усилиями государства, профсоюзов и общества мы сможем построить рынок труда, где каждый работник будет чувствовать себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне», - написал Сергей Вострецов.

По мнению профсоюзов, принятие законопроекта может изменить рынок труда, усилив защиту работников и контроль за соблюдением законодательства. Профсоюзы СОЦПРОФ готовы участвовать в диалоге с властями и бизнесом, чтобы реформа была сбалансированной и эффективной. Успех инициативы будет зависеть от четких механизмов реализации и учета интересов всех сторон.