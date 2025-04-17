Общество

За три месяца частные охранники в Псковской области задержали 122 нарушителей

За три месяца частными охранниками в Псковской области задержано 122 гражданина, в том числе 9 человек за совершение преступления, 113 за административные правонарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фотографии: управление Росгвардии по Псковской области

В Пскове прошло совещание Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности.

Совещание состоялось под руководством заместителя начальника управления Росгвардии по Псковской области полковника полиции Василия Софина. Также в мероприятии приняли участие представители регионального УМВД и руководители частных охранных организаций.

В ходе совещания обсуждались результаты исполнения подразделениями лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии государственной функции по контролю за частной охранной деятельностью.

Отмечено, что потенциал частных охранных организаций активно применяется для участия в охране общественного порядка при проведении крупных публичных мероприятий с массовым пребыванием граждан.

Также собравшиеся обсудили вопросы организации профессиональной подготовки частных охранников и участие частных охранных организаций в обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения 80-летия Великой Победы.

В заключение отличившиеся работники частных охранных организаций были поощрены.