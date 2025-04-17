Общество

Гирлянду воинской славы и цветы возложили к монументу «Ледовое побоище» на горе Соколиха

Торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов к монументу «Ледовое побоище» состоялся на горе Соколиха в Псковском районе 18 апреля, в День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

День воинской славы России был установлен федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

В мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, митрополит Псковский и Порховский Матфей, главы районов и муниципальных округов, глава города Пскова Борис Елкин, семьи участников специальной военной операции, молодежные организации Пскова и области, силовые структуры.

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На горе Соколихе в памятный день организовали выставку вооружение времен Средневековья, Великой Отечественной войны и современное оружие, состоящее на вооружении армии России.

В рамках торжественного церемониала на Соколихе развернули флаг России.