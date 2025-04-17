Общество

Видеоролик о годах оккупации Псковской области подготовили к 80-летию Победы

Видеоролик о годах оккупации Псковской области подготовили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается в Telegram-канале «80 лет Великой Победе».

Видео: Telegram-канал «80 лет Великой Победе»

Немцы вошли в Псков со стороны аэродрома на 18-й день войны. В захваченном городе разместились командование и хозяйственная инспекция группы армий «Север», немецкие госпитали и разведшколы. Ряд улиц сразу переименовали. Так, улица Советская называлась Берхрессаденер Штрассе.

Немецкие административно-карательные органы развернули борьбу с партизанами и подпольщиками. Так называемая «Полиция безопасности» выдавала себя за советских патриотов, выявляла настроения людей. Но никакие попытки врага не смогли сломить дух местных жителей. На территории Псковской области действовали 29 партизанских бригад общей численностью 57 тысяч человек.