Общество

Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове будет восстановлен

Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове будет восстановлен, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Преобразится и территория сквера. Здесь начнётся благоустройство в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по программе Формирование комфортной городской среды.

«С наступлением тепла в Пскове стартовал сезон фонтанов. В сквере на Четырёх углах горожан и туристов вновь радует пешеходный фонтан, так полюбившийся всем в прошлом году. Вскоре возобновятся и мультимедийные представления. На Утином пруду в Дендропарке создаёт настроение водная симфония», - поделился губернатор..

Фонтан в Ботаническом саду будет включён чуть позже – сейчас проводятся технические работы на коммуникациях.