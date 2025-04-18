Великолукские студенты отрабатывают навыки оказания помощи в медицинских боксах

В Симуляционном центре Великолукского медицинского колледжа проходят занятия в боксах, предназначенных для обучения студентов различным видам медицинской помощи, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области
Симуляционный центр оснащён боксами:
Студенты колледжа под руководством опытных преподавателей осваивают навыки по разнообразным медицинским профилям. Каждый бокс симуляционного центра имеет необходимую медицинскую технику, инструменты, фантомы с помощью которых будущие специалисты могут проводить медицинские манипуляции и изучать как практическую так и теоретическую информацию.