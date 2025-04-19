Общество

Траурный митинг состоялся на территории памятника «Шталаг-372» в Пскове

Траурный митинг и церемония возложения цветов состоялись на территории памятника на месте лагеря военнопленных «Шталаг-372» в Пскове 19 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном центре подготовки волонтеров 80-летия Победы, акция прошла в рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистскими оккупантами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Фотографии: Псковский региональный центр подготовки волонтеров 80-летия Победы

Комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев подчеркнул важность сохранения исторического наследия и воспитания молодежи в духе патриотизма и гражданской ответственности: «Храня память о жертвах войны, мы выражаем глубочайшую благодарность ветеранам и несём священную обязанность передать молодым поколениям ценности патриотизма и ответственности за будущее страны. Без осознания той жертвы невозможно воспитать подлинных патриотов, готовых защищать честь, достоинство и благополучие страны», - подчеркнул он.

Завершением митинга стала минута молчания, символизирующая вечную благодарность и скорбь по павшим.

Активисты штаба 80-летия Победы, Международного клуба дружбы Псковской области, «Движения первых», «Юнармии» и АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» возложили цветы к памятнику.