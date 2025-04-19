Общество

Знак и ленту «Почетного гражданина Псковского района» вручили ветерану Евгении Назаретской

Еще одному ветерану Великой Отечественной войны - Евгении Назаретской вручили знак и ленту «Почетного гражданина Псковского района». Об этом глава района Наталья Федорова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Псковского района» было принято муниципальным Собранием депутатов на мартовской сессии. «Вместе с председателем Собрания депутатов Псковского района Владимиром Яниковым от души поздравили Евгению Алексеевну и поблагодарили за вклад в Победу!» - написала Наталья Федорова.

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С мая по ноябрь 1945 года Евгения Назаретская была прикомандирована Псковским РВК для разминирования территорий Псковского района в составе команды минеров Осоавиахима (в/ч 63352). В ее обязанности входило обнаружение и разряжение мин. В настоящее время Евгения Назаретская проживает в деревне Болотово Краснопрудская волости.

Ранее знак «Почетный гражданин Псковского района» вручили ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Косьяновой.