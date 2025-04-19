Общество

Пасхальные гуляния прошли в СНТ «Пристань-2»

Пасхальные гуляния состоялись в садоводческом некоммерческом товариществе «Пристань-2», сообщили Псковской Ленте Новостей в садоводческом товариществе.

Фото здесь и далее: СНТ «Пристань-2»

«Для садоводов был организован стол с угощениями, для детей и взрослых игры и викторины. Следующий наш проект будет посвящён 9 мая», - сообщили в СНТ.

Напомним, что сегодня православный мир отмечает день Светлое Христово Воскресение - самый большой христианский праздник, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. Этот праздник еще называют Пасхой, то есть днем, в который совершилось перехождение от смерти — к жизни и от земли — к небу.