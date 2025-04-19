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Названы регионы с самой низкой оплатой учителям за проведение ЕГЭ и ОГЭ

21.04.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Учителя в ряде регионов России отказываются принимать участие в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) — это экзамены для девятиклассников (ОГЭ) и одиннадцатиклассников (ЕГЭ), рассказали профсоюзы педагогов и подтвердили власти регионов.

Утверждено расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Причина — низкая оплата такого труда. В 17 регионах России она составляет 120-300 рублей за полный рабочий день в аудитории, вне ее компенсация может быть меньше.

«Ежегодно отмечается нехватка педагогических кадров, желающих работать в период проведения экзаменов», — сообщили, в частности, в Региональном центре информатизации образования Республики Тыва.

Этот регион как раз платит сейчас педагогам меньше всего в стране — 120 рублей за день работы в аудитории и вне ее, следует из ежегодного мониторинга профсоюза «Учитель». Чуть больше за работу в аудитории платят в Алтайском крае — 125 рублей за день, а вот за работу вне ее сумма компенсации составит лишь 65 рублей.

Для сравнения, в Москве за работу в аудитории платят 1400 рублей, в Санкт-Петербурге — 1763, в Хабаровском крае — 1868, в Иркутской области — 1900, в Камчатском крае — 2155 рублей.

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова подтвердила, что многие учителя готовы отказаться от работы за «копейки», но вынуждены идти на ППЭ, опасаясь административного давления, пишут «Известия».

«Мы получаем множество вопросов о том, как не участвовать в экзамене. С добровольностью с юридической точки зрения все устроено очень хитро. ГИА — это что-то вроде гражданской обязанности, как в случае с судом присяжных. Даже в законе «Об образовании» речь не про оплату, а про компенсацию», — сказала она.

Педагогам трудно отказать, когда руководитель организации просит участвовать в этом мероприятии, отметил зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

Рособрнадзор не уполномочен устанавливать размер и порядок выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА, а также контролировать исполнение нормативных правовых актов, определяющих размер и порядок выплаты, заявили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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