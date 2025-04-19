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Общество

Приставы помогли гдовичу восстановиться на работе и получить невыплаченную зарплату

21.04.2025 14:57|ПсковКомментариев: 0

Под контролем судебных приставов организация восстановила незаконно уволенного работника в прежней должности, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСПП России по Псковской области.

Мужчина работал на предприятии, которое занимается разведением рыб в пресной воде, а также выращиванием пресноводных ракообразных, и занимал должность руководителя отдела продаж. Однако гдович заметил, что на протяжении двух месяцев не получает зарплату в полном объёме, а гендиректор перестал выходить на связь. Посредством информационного портала «Госуслуги» из записи в электронной трудовой книжке гдович узнал, что он был уволен с занимаемой должности по причине расторжения трудового договора по инициативе работника. В связи с этим мужчина решил обратиться с иском о восстановлении нарушенных трудовых прав.

В ходе судебного процесса было установлено, что работодатель не соблюден установленный законодательством порядок увольнения. Также ответчик не смог предоставить суду документальных доказательств нарушения работником трудового распорядка. В связи с этим приказ о расторжении трудового договора за прогул признали незаконным. Судья обязал восстановить на работе и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула.

Исполнительный документ о восстановлении гдовича на работе поступил на исполнение в отделение судебных приставов Гдовского района.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ за неисполнение решения суда. Поскольку в добровольный срок должник не исполнил требование суда, то сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 30 тысяч рублей.

Во избежание негативных последствий взыскателя восстановили в прежней должности и выплатили зарплату в размере 435 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Источник: Псковская Лента Новостей
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