Общество

В Пскове стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства

Стартовало рейтинговое голосование за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В этом году в голосовании в Пскове участвуют 15 объектов:

у дома №2 на улице Индустриальной,

сквер вдоль улицы Застенной у дома №14 на улице Труда,

у дома №54 на улице Яна Райниса,

у дома №71 на Рижском проспекте,

парк «Березки» вблизи дома №11 на улице Зональное шоссе,

между домами №12, №14, №16 на улице Звёздной и домом №13 на Сиреневом бульваре,

сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского батальона,

между домами №17 и №19 на улице Яна Фабрициуса,

около домов №59 и №69 на улице Юбилейной,

рядом с домами №77 и №81 на Рижском проспекте,

сквер на перекрёстке улицы Вокзальной и Крестовского шоссе,

парк имени Карбышева,

у дома №16 на улице Яна Фабрициуса,

сквер на Гремячей горе,

напротив ресторана «Калейдоскоп».

«Победителями станут три территории, набравшие наибольшее количество голосов! Их благоустройством займёмся в 2026 году. Не упустите шанс сделать Псков ещё более комфортным!» - заключил Борис Елкин.

Проголосовать жители Пскова могут по ссылке.