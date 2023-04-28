Общество

Люди в поиске

Ежегодно за пару недель до Дня Победы сотни людей по всей стране облачаются в камуфляж, вооружаются лопатами, металлоискателями и едут в леса. Они ищут останки солдат, которые погибли на поле боя во время Великой Отечественной войны. Поисковики живут в палатках, стойко переносят все «прелести» переменчивой весенней погоды, ежедневно проходят десятки километров по пересечённой местности, утопают в грязи, но добиваются поставленной цели.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей побывала на «Вахте памяти» в Невельском районе и узнала, как работают поисковики, чем они занимаются на досуге, и сколько бойцов «вернулись» с войны этой весной.

«Пермский край, подъём!»

Традиционное мероприятие, которое организовало межрегиональное поисковое объединение «Псковский рубеж», было посвящено 80-летию освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков. Как и в прошлом году, поисковики работали в окрестностях деревни Бегуново, где в июле 1941-го года бойцы уральских дивизий пытались прорваться из окружения и понесли большие потери.

В ходе Невельской оборонительной операции войска 22-й армии, сформированной на базе войск Уральского военного округа, потерпели крупное поражение. 98-я и 112-я дивизии практически перестали существовать как соединения.

В этом году поисковикам удалось найти несколько листов аэрофотосъемки из зарубежных архивов, которая позволяет определять места воронок, траншей, укреплений — именно там могут лежать останки. Для поиска павших бойцов на «Вахту памяти» приехали более 150 человек из 8 регионов: Псковской области, Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Удмуртия, Ямало-Ненецкого автономного округа, Воронежской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Представители 18 поисковых отрядов разбили полевой лагерь в поле у дороги Бегуново - Смольники, в 20 километрах от Невеля. Каждый обустроил быт под себя: одни установили в палатке печку на случай холодных ночей, другие запаслись огромным количеством пледов и спальников, третьи привезли дом на колёсах. Поисковики — люди неприхотливые, давно привыкшие к такой жизни и знающие все нюансы капризной погоды. Хотя последняя их не слишком волнует: работа в «копе» не прекращается даже во время дождя.

Теплыми и солнечными на этот раз были всего несколько дней, в том числе 23 апреля, когда межрегиональная «Вахта памяти-2023» официально открылась. Поиски начались двумя днями ранее и почти сразу принесли результаты - были обнаружены останки бойца, которого эксгумировали специалисты из Перми.

Кстати, лагерь пермяков оказался самым большим. Приехали 27 человек, большинство из них - молодежь, перенимающая знания у опытных поисковиков. Каждое утро по громкой команде «Пермский край, подъём!» просыпались абсолютно все отряды в лагере.

Рабочий день поисковика начинается рано: в восемь, а то и в семь утра. «Поднимаемся, умылись, позавтракали, батарейки зарядили, всё проверили и в путь», - поделился поисковик из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для женской части отряда он приготовил компас - чтобы не потерялись в лесу. «Тут особо теряться негде, но мало ли. Вот Свете компас на шею повешу - смотри, как сидит, улыбается. Счастливая: знает, что вернётся завтра в лагерь», - шутливо сказал поисковик.

Перед выходом на раскоп нужно не только проверить состояние снаряжения - лопат, щупа и металлоискателя, но и подготовить должным образом одежду, в том числе обработать от клещей, которые заполонили псковские леса. Типичный костюм поисковика — просторные штаны и куртка, резиновые сапоги или берцы, кепка или панама, перчатки. Помимо этого, при себе нужно иметь нож, воду и перекус.

Щупать землю

Ежедневно поисковики проходят не менее 10 километров. Большая часть пути пролегает по пересечённой местности, приходится то взбираться на возвышенности, то вновь спускаться вниз. Продираться сквозь лесные чащи, отмахиваясь от веток, которые так и норовят хлестнуть по лицу.

Попутно нужно прислушиваться к звукам прибора, который срабатывает на осколки от снарядов, гильзы и металлические вещи, принадлежавшие бойцам. В окружении этих жутких находок зачастую лежат те, кто не вернулся с войны.

Поисковик из Пскова Андрей предпочитает пользоваться глубинным металлоискателем, который предназначен для обнаружения крупных предметов на большой глубине, где обычный прибор ничего не увидит. К тому же, на небольшие вещи глубинный детектор не реагирует, что позволяет не отвлекаться на мелкий мусор.

Многие используют в поисках щуп, который представляет из себя металлический стержень длиной около полутора метров. Этим приспособлением прощупывают землю на предмет наличия низин, пустот, крупных металлических предметов. Если есть провал — щуп легко и глубоко уходит в землю. Именно в таких местах могут лежать погибшие бойцы, и поисковики тут же берутся за лопаты.

Андрей подчеркнул, что каждый поисковик должен хорошо знать своё снаряжение и уметь им пользоваться. Так, владельцы щупов умеют распознавать, что издает звук: кости, камень или дерево. По схожему принципу определяют, на что именно пищит металлоискатель — на металлическую фляжку, осколок или ювелирное изделие.

Поисковики обычно реагируют на все сигналы и на всякий случай проверяют местность лопатами. Копать порой непросто: земля может быть глинистой и тяжелой, либо приходится стоять по колено в воде, вычёрпывая из раскопа грязную жижу. На эту работу уходит не один час, и она вполне может оказаться безрезультатной. Порой встречаются весьма интересные находки, например, в этом году в невельском лесу обнаружили запчасть от велосипеда, произведённого в Германии, и кусочки газеты на немецком языке.

Поисковик Андрей также вспомнил, что однажды нашёл в земле немецкий фотоаппарат. Техника частично сгнила, но линза осталась целой. А во время переноса одного из захоронений была обнаружена банка с монетами и книга, похожая на Библию, но на немецком языке. «Что примечательно, там лежала семья председателя колхоза», - заметил поисковик и пояснил, что захоронения обычно переносят в более доступные места, чтобы люди могли ухаживать за могилами. Например, если дорога к мемориалу заросла густым лесом и превратилась в непролазную чащу.

Отдаёт не сразу

У каждого поисковика со стажем за время многолетних раскопок накопилось немало интересных историй, которыми они с удовольствием делятся во время обеда. Трапезу устраивают прямо в лесу, так как работа в самом разгаре, а в лагерь возвращаться далеко. На импровизированном «столе» раскладывают рыбные и мясные консервы, хлеб, воду. Наскоро подкрепившись, снова отправляются на поиски. По пути встречают группу из другого отряда.

«Вас много человек работает?» - спрашивают идущие на встречу.

«Там сейчас двое, метров 300 наверх, ещё один где-то ходит. Надо рыть блиндажи», - отвечает им коллега.

«Да, мы тоже думаем наверх подняться, в том году здесь в ячейках зацепили на щуп», - соглашается другой поисковик.

Он приехал в сопровождении руководителя поискового отряда «Патриот 60» и объединения «Псковский рубеж» Кирилла Шляца, который привёз на «Вахту» своего сына - малыш уже сейчас привыкает к работе в полях. Опытный поисковик рассказывает вновь прибывшим, где велись раскопки в прошлом году, а в каких местах еще могут лежать не найденные бойцы. «Тут боец Ломаев был ниже, прямо в этой канаве водоотвода. Ларионов был тоже от дороги метров 10. А здесь немецкое кладбище, - указывает Кирилл Шляц на поле по другую сторону дороги. - Наверное, неучтенное. Лежат они со всеми вещами - планшеты, пряжки». Всё говорит о том, что вблизи деревни Смольники был локальный стрелковый бой, в котором обе стороны понесли колоссальные потери.

На это же указывает огромное количество «полтинников» в лесу поблизости - миномётные снаряды калибра 50 мм находят ежегодно, как и переноски для орудий и другое «железо».

Но самое пристальное внимание поисковики уделяют личным вещам солдат - ложкам, кружкам, флягам. Если не посчастливиться обнаружить смертный медальон с личными данными, такие находки могут помочь установить имя павшего воина - в те времена бойцы часто подписывали своё имущество.

«Была как-то записка у одного бойца, она лежала в кошельке вместе с фотографией. Но, к сожалению, всё истлело. Там же были монетки, химический карандаш», - вспоминает поисковик Андрей.

Найденные в этом году остатки газеты

Он занимается поиском павших бойцов уже 12 лет и за это время помог «вернуться» с войны почти 100 воинам. «В школе появился кружок, там изучали историю, ухаживали за памятниками. Мне стало интересно, я вступил», - рассказывает Андрей о начале своего поискового пути. Через 1,5 года начал копать, но первые три года работа не приносила результатов: нужно было набраться опыта. Какие эмоции испытал, когда удалось найти первого бойца, Андрей уже и не помнит: «Наверное, радость, неожиданность».

Но удача не всегда сопутствует поисковикам. «Не всегда земля отдаёт сразу. Были такие случаи неоднократно, что не находили никого», - пояснил пскович.

Поисковая песочница

Работой в полях занимаются не все участники «Вахты», часть отряда остаётся в лагере: чтобы готовить ужин, поддерживать территорию в чистоте и разбирать находки. Как правило, бытовые хлопоты ложатся на плечи женщин.

Кроме того, днём и вечером проходит масса интересных лекций и культурно-массовых мероприятий. В этом году специалисты рассказывали поисковикам о том, как правильно оформлять документы, необходимые для ведения работы и учета останков, проводили обучение в рамка проекта «Сила в правде».

Также прошли ежегодная конференция «Псковского рубежа», в ходе которой в объединение вступили 4 новых поисковых отряда. В дальнейшем планируется привлечь еще больше поисковиков и приобщить к этой работе как можно больше молодежи. В этом году в «Вахте памяти» приняли участие студенты Псковского агротехнического колледжа. «Мы плотно с ними сотрудничаем, надеемся в ближайшее время заключить соглашение и создать на базе этого учреждения первый студенческий поисковый отряд», - уточнил Кирилл Шляц.

29 апреля прикоснуться к работе поисковиков могли все желающие. В этот день на «Вахте памяти» проходили торжественные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Невельского района, на которые пригласили местных жителей.

Невельский район был захвачен 15 июля 1941 года. За время оккупации здесь было сожжено более 150 деревень, расстреляно 20 тысяч мирных жителей, погибло в лагерях около 9 тысяч военнопленных.

Освобождение Невеля и района от вражеской оккупации началось 6 октября 1943 года в период Невельской наступательной операции.

В 2020 году Невельскому району присвоено почетное звание «Край партизанской славы».

«У нас есть большой совместный с поисковиками из Башкирии проект «Мост дружбы», в рамках которого мы делимся нашими национальными культурными особенностями. Каждый год мы проводим мероприятия не только для поисковиков, но и жителей Невельского района. В этом году мы эту традицию нарушать не стали», - сообщил руководитель «Псковского рубежа».

Для школьников провели обзорные лекции по работе поисковиков, все желающие посетили экскурсию по лагерю. Работали интерактивные площадки: поисковая поляна, где каждый мог с металлодетектором поискать артефакты времён Великой Отечественной войны; поисковая «песочница» для детей помладше, где они с пинпоинтером (маленький металлоискатель, без дискриминации металлов, с небольшой глубиной поиска для быстрого извлечения находки - ред.) искали мелочёвку. Также устроили катание на мотоцикле М-72, стрельбу из охолощенного оружия, провели лекции по взрывоопасным предметам, обмундированию бойцов РККА и вермахта, вооружению.

Состоялся и полюбившийся поисковикам и их гостям кулинарный фестиваль. Башкиры представили свои национальные блюда, невельчане презентовали холодный суп «Щавель по-невельски» и заливной пирог, а пермяки приготовили походное блюдо поисковиков — картошку с капустой. Всем этим мог угоститься любой желающий.

Завершились торжественные мероприятия небольшим концертом с песнями под гитару и фаер-шоу. После этого гости разъехались по домам, а поисковики вернулись к насущным вечерним делам. Кто-то сел зашивать порванный в лесу рукав, кто-то пошёл занимать очередь в баню, которую построили из деревянного сруба в прошлом году. Командиры отправились на ежедневное совещание, чтобы отчитаться о проделанной работе и составить план поисков на следующий день.

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С наступлением темноты в поле зажглись традиционные костры, возле которых поисковики обычно делятся впечатлениями прожитого дня и рассуждают, куда поехать завтра: «Мы в сторону Смольников поедем, есть у меня там ещё намётки, надо проверить»; «Нам рассказывали, что рядом болото есть, там рукопашка была. Все кто был в окружении, там и остались. Но сейчас там делать нечего, надо осенью».

Обессиленные, со свёртками в руках

Участники весенней «Вахты памяти» в Невельском районе общими усилиями смогли найти останки 26 человек.

«По итогам прошлого года мы ожидали поднять большее количество бойцов, так как количество участников значительно увеличилось. Но в этом есть и свои плюсы: значит, в данном районе бойцов практически не осталось», - оценил результаты руководитель «Псковского рубежа».

В настоящее время продолжается эксгумация останков семи павших воинов, найденных на месте блиндажа в лесу. «Девчонки-эксгуматоры приехали в лагерь совершенно обессиленные, а в ослабших руках свёртки: с медальоном, значком ГТО и двумя «ладанками». Семеро наших бойцов из-под двух деревьев у входа в блиндаж поддаются с огромным трудом», - рассказал Кирилл Шляц и пояснил, что останки лежат довольно глубоко. Выросшие на них деревья пришлось спилить, пни выкорчёвывали УАЗом, выдирали лебёдкой. Работы усложняет и то, что тела лежат друг на друге, останки сложно отделимы. Эксгумацию проводят квалифицированные специалисты, обученные археологическому способу подъёма останков.

Фото объединения "Псковский рубеж"

Два медальона из этой воронки уже прочитаны, одна капсула оказалась пустой, две «ладанки» уедут к экспертам. Руководитель «Псковского рубежа» заметил, что помимо смертных медальонов в «ладанках» образца Первой мировой войны в этом году были найдены другие интересные артефакты. Это личные вещи бойцов, которые обычно расходятся по музеям, и стеклянная фляга, которую подарили пермякам.

Перезахоронение павших воинов, которые остались безымянными, и одного опознанного бойца состоится 4 мая. В мероприятии примут участие родственники бойцов из Пермского края, которые накануне прибыли на «Вахту памяти».

Останки второго именного красноармейца, а также солдат, которых потенциально можно опознать, в дальнейшем могут быть переданы родственникам для перезахоронения на родине. «На текущий момент стопроцентно опознаны два бойца. Три медальона отправлены на экспертизу», - уточнил Кирилл Шляц.

Фото объединения "Псковский рубеж"

Удалось опознать уроженца Башкортостана Ивана Фёдоровича Бобкина 1917 года рождения. Его останки нашли члены поисковых отрядов «Память Мияки» (Башкортостан), «Чёрный генерал» им. Д. Мурзина» (Башкортостан) и «Искра» (Псков). Уже по пути домой они узнали, что медальон прочитан, то есть, ещë один боец вернулся домой. «Сержант. Спасибо тебе, Иван Фёдорович, и поклон до земли за защиту Родины и заполненный медальон!» - добавил Кирилл Шляц.

Кроме того, накануне вечером были найдены родственники Александра Ивановича Налескина 1912 года рождения, уроженца Молотовской области (ныне Пермский край). Поисковики прочитали заполненный более 80 лет назад клочок бумаги, прямо из полевого лагеря начали поиск родных и нашли внучку бойца Алевтину. Есть и другие родственники павшего воина. «Его жена в своё время приезжала в Псковскую область, ей показывали место гибели бойца, она прощалась с ним», - поделился руководитель «Псковского рубежа». По его словам, именно это стало одной из причин перезахоронить Александра Ивановича по месту гибели в Невельском районе. «Сегодня его и захороним, а имя внесём на памятник позже», - подытожил Кирилл Шляц.

Многие поисковики уже разъехались по домам и вернулись к обыденной жизни, от которой ежегодно отказываются на пару-тройку недель. Они живут в палатках, бродят по лесам под проливным дождем, прислушиваются к звуку металлоискателя и верят, что поисковая удача им обязательно улыбнётся. Ведь в земле еще лежит много бойцов, которых обязательно нужно вернуть с той войны.

Ульяна Ловыгина