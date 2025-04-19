Общество

Звания «Почетных граждан города Пскова» присвоят ветеранам 25 апреля

Очередная 35-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва пройдет 25 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, она состоится по адресу: город Псков, площадь Победы, дом 1 (Городской культурный центр).

На сессии рассмотрят вопросы об исполнении бюджета города Пскова за 2024 год, об установке мемориальной доски Герою России (посмертно) гвардии майору Николаю Васильеву и о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова» (планируется, что звание присвоят 22 участникам Великой Отечественной войны).

Также на сессии установят границы нескольких общественных самоуправлений и назначат публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О внесении изменений в устав муниципального образования "Город Псков"».

В повестку дня сессии включены 19 вопросов.