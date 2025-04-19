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В Пскове пройдёт интеллектуальное ориентирование «Никто не забыт, ничто не забыто»

21.04.2025 18:16|ПсковКомментариев: 0

26 апреля в Пскове пройдёт городское интеллектуальное ориентирование «Никто не забыт, ничто не забыто», в ходе которого участники отправятся на поиски достопримечательностей, связанных с Великой Отечественной войной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фотографии: Псковский городской молодёжный центр

Квест стартует в 15:00 у колокольни храма Святых Жён-Мироносиц. Командам из 2–5 человек предстоит разгадать загадки и отыскать памятные места, связанные с событиями войны в городе Пскове. Каждой команде будет предложено определить местонахождение ключевых точек, раскрыть тайны памятников и сооружений, выяснить адреса госпиталей и театров, использовавшихся немецкими войсками, а также узнать, какое здание стало штабом командования фашистской армии.

Три команды, занявшие призовые места, получат памятные подарки. Продолжительность квеста составит около 2,5–3 часа. Участие бесплатное, но обязательна предварительная регистрация по указанной форме.

Мероприятие проходит в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений».

Источник: Псковская Лента Новостей
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