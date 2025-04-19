Общество

Дожди и мокрый снег ожидаются в Псковской области к выходным

Похолодание и осадки в виде мокрого снега в ночные часы ожидаются в Псковской области в эти выходные. Такими сведениями поделилась начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем, что тёплая погода с осадками в виде дождей будет в первую половину недели. К ее концу, как раз в субботу и воскресенье, по предварительному прогнозу, характер погоды немного поменяется, станет прохладнее, ночные температуры понизятся и, возможно, в ночные часы осадки будут в виде дождя и мокрого снега», – отметила Тала Нещадимова.

Она добавила, что дневные температуры при этом будут положительными, до 10−15 градусов.

«Затем с понедельника погода опять обещает вернуть утраченные позиции, и будет тепло», – подчеркнула Тала Нещадимова.