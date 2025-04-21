Общество

Чат психологической поддержки семей и участников СВО переходит на круглосуточный режим работы

Единый федеральный чат комитета семей воинов Отечества медико-психологической поддержки семей и участников СВО переходит на круглосуточный режим работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Психологическая помощь часто нужна здесь и сейчас. Наш чат комитета с психологами начал работу, и мы быстро поняли, что нужно делать его круглосуточным, чтобы помощь была доступна не только из любой точки нашей большой страны, но и в любое время. И сейчас нам удалось организовать работу психологов соответствующим образом. Психологи отвечают людям и помогают им круглосуточно и без выходных. Еще важно то, что к нам можно обратиться анонимно, мы не требуем раскрывать личные данные. И это тоже стало одним из дополнительных факторов востребованности именно такого формата психологической помощи, — отмечает руководитель КСВО Юлия Белехова.

В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям. Общение в чате анонимное, без запроса персональных данных. Обратиться в чат может житель любого региона страны, независимо от своего часового пояса.

«Мы видим запрос на цифровой формат общения, когда не надо идти в поликлинику, тебя не увидят соседи. За восемь месяцев работы чата специалистами отработано более 1 800 индивидуальных обращений. Сегодня мы проактивно проводим телефонные консультации и в динамике сопровождаем сложные случаи. Нам важно помочь каждому, кто испытывает любые тревожные состояния. Еще чат спасает в удаленных территориях, где отсутствуют медицинские психологи», — комментирует координатор чата, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль», член Общественной палаты Российской Федерации Евгений Мартынов.

В чат уже подключилось более 11 тысяч человек из разных регионов страны.

Организаторы: комитет семей воинов Отечества (КСВО) и Фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль») при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.