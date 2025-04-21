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Жители Псковщины высаживают «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы

22.04.2025 13:35|ПсковКомментариев: 0

Первые «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы появились в Великих Луках, Дедовичах, Локне и в четырёх деревнях Новоржевского округа, рассказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», основатель фонда «Земляки» Александр Козловский в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«На псковской земле с особым трепетом вспоминают тех, кто отстоял мир в годы Великой Отечественной войны. В этом году, к 80-летию Великой Победы, в Великих Луках, Дедовичах, Локне и в четырёх деревнях Новоржевского округа появились первые "Сады памяти" — как символ вечной благодарности и любви. Особую силу этим посадкам придаёт то, что к ним присоединяются и сегодняшние герои — участники специальной военной операции. В Дедовичах, к примеру, участник СВО Павел Гаврилов вместе с земляками высадил 55 молодых сосен в парке на улице Бундзена. Эти деревья станут зелёным напоминанием о мужестве, стойкости и самоотверженности — тогда и сегодня», - поделился депутат.

Ко Дню Победы сады появятся в Кунье и деревне Боталово Куньинсокго района, Гдове, Стругах Красных, Порхове, Себеже, Пустошке, Опочке, деревне Тямша Псковского района, Пушкинских Горах, деревне Грибули Палкинского района, на территории Бежаницкого лесничества, в других населенных пунктах.

«Земляки, присоединяйтесь к международной акции "Сад памяти" в своих городах и поселках. Это возможность для каждого из нас отдать дань уважения победителям. Посадив дерево, мы не только украшаем землю, но и передаём живую память о подвиге нашим детям и внукам. Ведь пока жива память — жив и подвиг», - призвал Александр Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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