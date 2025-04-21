Минкультуры предложило установить 17 января День артиста

Министерство культуры РФ предлагает включить в число официальных профессиональных праздников День артиста 17 января. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как отмечается в пояснительной записке, выбранная дата связана с днем рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского Художественного театра, создателя системы актерского искусства и выдающегося реформатора русского театра - Константина Станиславского.
В ведомстве уточнили, что предложение об установлении этого праздника было получено от председателя Союза театральных деятелей России, народного артиста РФ Владимира Машкова, пишет ТАСС.