Общество

Минкультуры предложило установить 17 января День артиста

Министерство культуры РФ предлагает включить в число официальных профессиональных праздников День артиста 17 января. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, выбранная дата связана с днем рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского Художественного театра, создателя системы актерского искусства и выдающегося реформатора русского театра - Константина Станиславского.

«Установление данного профессионального праздника в России является признанием значимости вклада деятелей искусства в культурное наследие страны и развитие творческих традиций, что, в свою очередь, повысит престиж <...> профессии и признание высокой общественной значимости труда артистов на благо Родины», - отметили в Минкультуры.

В ведомстве уточнили, что предложение об установлении этого праздника было получено от председателя Союза театральных деятелей России, народного артиста РФ Владимира Машкова, пишет ТАСС.