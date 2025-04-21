Общество

Начался второй модуль тестирования участников программы «Герои земли Псковской»

В Псковской области стартовал второй модуль этапа тестирования участников региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Об этом сообщила директор Корпоративной академии правительства области Ирина Иванова в рамках оргкомитета программы. Заседание во вторник, 22 апреля, провела первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Тестирование участников программы продлится 72 часа и завершится в пятницу, 25 апреля, в 12.00. Выполнять задания будут участники специальной военной операции, зарегистрировавшиеся в программу «Герои земли Псковской» и по каким-либо причинам не прошедшие его ранее. Тестирование доступно в личном кабинете участника на платформе регионального партнера — АНО «Россия — страна возможностей».

«Участники программы уведомлены о прохождении тестов лично», — отметила Ирина Иванова и добавила, что для действующих военнослужащих, находящихся в зоне СВО, этап тестирования будет организован в персональном порядке с отдельными сроками.

Параллельно формируется график проведения собеседований с участниками программы. Общаться с военнослужащими и ветеранами СВО будут представители правительства Псковской области и сертифицированные эксперты.

Список участников обучения будет утвержден к 1 июля.

Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. На территории Псковской области она стартовала 23 февраля. До 1 апреля проходил заявочный этап.

Дополнительную информацию можно узнать в положении региональной программы «Герои земли Псковской», на официальном сайте или в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, за разъяснениями можно обратиться по телефону: 122.