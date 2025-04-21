Общество

Назначен прокурор Пустошкинского района

Советник юстиции Александр Фёдоров назначен на должность прокурора Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

«В органах прокуратуры Псковской области кадровые изменения. Советник юстиции Фёдоров Александр Анатольевич приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21 апреля 2025 №436-к назначен на должность прокурора Пустошкинского района сроком на 5 лет», - рассказали в прокуратуре.

Ранее Александр Фёдоров проходил службу в должности прокурора Куньинского района.

Ранее занимавшую пост прокурора Пустошкинского района Ирину Колчеву назначили на должность прокурора Новоржевского района.