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Общество

В Пскове стартовала международная конференция по патриотическому воспитанию дошкольников

23.04.2025 11:55|ПсковКомментариев: 0

Международная научно-практическая конференция «Воспитание патриотичной личности дошкольника на национальных ценностях и традициях: теория и практика», посвященная патриотическому и духовно-нравственному воспитанию дошкольников, открылась в Пскове 23 апреля. В мероприятии принимают участие педагоги и эксперты из различных регионов России и Республики Беларусь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Своё благословение участникам мероприятия дал митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Он подчеркнул, что тема конференции глубоко созвучна духовно-нравственным идеалам, которые на протяжении многих веков бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. «Воспитание подрастающего поколения на основе национальных ценностей и традиций — одна из первостепенных задач современного общества и церкви», — отметил глава Псковской митрополии.

Митрополит также акцентировал внимание на важности дошкольного возраста как этапа формирования личности. «Недаром древние говорили, что ребенка нужно воспитать, пока он лежит поперек кровати, когда уже вдоль — уже опоздали. Именно в этот период особенно важно окружить ребенка теплом и заботой, передать ему духовное богатство и мудрость предков», — добавил он.

В завершение своего выступления митрополит Матфей выразил надежду, что работа конференции будет благотворной, а опыт, которым участники поделятся друг с другом, станет новым импульсом в воспитании детей на прочных духовных основах и лучших традициях.

 

Директор регионального Центра патриотического воспитания «Отчий край» Ирина Рыбалова отметила важность организации такой конференции: «Во всех детских садах России реализуется федеральная программа, цель которой – воспитание гражданина уже с детского сада на основе традиций, национальных и ценностей. Сегодня эту идею поддержали педагоги из различных регионов России, Республики Ингушетии и Чувашии, а также 19 педагогов из трех городов Беларуси. Мы будем обсуждать лучшие находки воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста».

Первый день конференции включает пленарное заседание, на котором научные сотрудники в области дошкольного образования представят свои доклады. 

«Завтра мы отправимся в Пушкинские Горы, где все педагоги будут участвовать в мастер-классах, которые привезли наши гости из разных регионов и республик», – добавила Ирина Рыбалова.

Она также подчеркнула, что особенность формата конференции заключается в том, что это частная инициатива, к которой подключились образовательные фирмы, бюджетные организации, некоммерческий сектор и представители духовенства.

«Воспитание патриотизма детей – это общее дело», – заключила Ирина Рыбалова.

Мероприятие проходит очно и онлайн, объединив педагогов, руководителей детских садов и специалистов сферы дошкольного образования.

В рамках трехдневной конференции первое пленарное заседание состоялось в отеле «Покровский» в городе Пскове, где выступили представители оргкомитета, органы управления образованием Псковской области и Псковской епархии. Основная цель мероприятия — обмен опытом и обсуждение эффективных методик воспитательной работы с детьми младшего возраста на основе традиций русской культуры.

Открывая мероприятие, доцент МПГУ и руководитель экспертно-методического отдела «Контраст Групп» Олеся Комарова поделилась своими впечатлениями о регионе и рассказала о целях конференции.

«Когда я впервые побывала в Псковском регионе в сентябре 2024 года, я поняла, что это настоящая колыбель истории и культуры Российской Федерации. Поэтому совместно с псковскими партнерами мы решили организовать здесь международную научно-практическую конференцию, чтобы транслировать успешный опыт эффективной практики патриотического и духовно-нравственного воспитания дошкольников», — отметила она.

Олеся Комарова подчеркнула важность профессионального диалога между экспертами и методистами из России и Республики Беларусь.

«В рамках конференции будут представлены технологии духовно-нравственного патриотического воспитания, методики и авторские программы из различных регионов, таких как Волгоград, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург. Мы также планируем провести мастер-класс по народной игре, так как народные игры и сказки являются основой патриотического воспитания», — добавила она.

Кроме того, Олеся Комарова отметила, что сотрудничество с Беларусью в сфере дошкольного образования имеет долгую историю. 

«Мы всегда шли одним путем с Республикой Беларусь. У нас были устойчивые связи как в науке, так и в практике. Мы вместе идем в ногу со временем, и на конференции будет представлен опыт использования искусственного интеллекта в духовно-нравственном воспитании дошкольников», — заключила она.

Конференция организована компаниями ООО «Контраст Групп» и АНО «Центр патриотического воспитания «Отчий край» совместно с ведущими образовательными учреждениями региона, включая Псковский государственный университет, кафедру образовательных технологий Института образования и социальных наук, комитет по образованию Псковской области, управление образования города Пскова и другие организации-партнёры.

Источник: Псковская Лента Новостей
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