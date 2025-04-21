Общество

На собрания подростков на фудкортах ТЦ обратила внимание Анастасия Повторейко

Собрания подростков на фудкортах в торговых центрах и способы борьбы с деструктивным поведением молодежи обсудили депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по труду и социальной политике 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«У меня есть вопрос по поводу групп молодежи, которые в последнее время организовываются, как в 2000-х. Это эмо, готы и другие массовые сборы подростков, в том числе на площадках торговых центров. Какая работа проходит по этому поводу?» — спросила депутат Анастасия Повторейко.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова ответила, что важным этапом работы с такими детьми является создание безопасного пространства, где дети могут общаться друг с другом, с психологом, священником или уполномоченным. Также в Псковской области активно развивается тема вовлечения молодежи в «здоровые и созидательные виды деятельности».

«Со мной постоянно на связи находятся руководители этих центров, которые просят помощи. Что мы можем сделать? С одной стороны, это, конечно же, занятость подростков. У нас сегодня появились трудовые отряды подростков, они максимально активно пытаются втянуть позитивную, созидательную деятельность разных ребят. Не хватает нам возможностей для реализации вот этой идеи трудоустройства. Недавно на круглом столе обсуждали, какие могут быть возможности для расширения потенциала. Мы стараемся в доступной форме ребятам, которые собираются на фудкортах, рассказать о том, куда они могли бы себя приложить, где бы они могли реализоваться», – ответила Наталия Соколова.