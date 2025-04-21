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Общество

Количество охотников в Псковской области сокращается с каждым годом

23.04.2025 16:17|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области охотничий билет имеют 30 тысяч человек, однако ежегодно охоту осуществляют лишь 7–8 тысяч из них. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов.

По словам Андрея Горкунова, можно разделить охотников на категории: имеющих охотничьи билеты и тех, кто активно занимается охотой. Он отметил, что количество охотников с каждым годом неизменно сокращается.

«К сожалению, особенно катастрофически мало молодых охотников в возрасте 18–19 лет. Охота теряет популярность, ту, которая была ранее», — сказал он.

Ситуация в регионе является неутешительной, поскольку охотники играют ключевую роль в охране природы и контроле популяции диких животных.

«Именно охотники выполняют основную задачу по охране природных ресурсов и обеспечивают баланс в экосистеме», — пояснил гость студии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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