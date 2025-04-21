На благоустройство 30 общественных территорий в Псковской области выделят около 160 млн рублей

Для благоустройства территорий, выбранных путем голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», могут выделить 160 миллионов рублей. Такие данные озвучили на брифинге в Пскове 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она добавила, что в следующем году рассмотрят возможность благоустройства дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, в Псковской области стартовало пятое всероссийское онлайн-голосование граждан за объекты благоустройства. Мероприятие проводится по поручению президента России. Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Также можно проголосовать с помощью волонтеров в общественных местах, через мобильное приложение «Госуслуги Волонтер».
Принять участие в голосовании может каждый житель Псковской области старше 14 лет.
В регионе на голосование вынесено 108 общественных территорий.