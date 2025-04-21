Общество

320 платформ для голосования за объекты благоустройства действуют в Псковской области

320 платформ для обратной связи по голосованию за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» действуют в Псковской области. Такие данные озвучили на брифинге в Пскове 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«320 платформ для обратной связи действует на территории Псковской области. В данном голосовании участвуют все муниципалитеты. По итогам голосования будет определено 30 территорий, которые благоустроят в следующем году», - сообщила врио председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Ксения Григорьева.

Напомним, что в Псковской области стартовало пятое всероссийское онлайн-голосование граждан за объекты благоустройства. Мероприятие проводится по поручению президента России.

Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Также можно проголосовать с помощью волонтеров в общественных местах, через мобильное приложение «Госуслуги Волонтер».

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Принять участие в голосовании может каждый житель Псковской области старше 14 лет.

В регионе на голосование вынесено 108 общественных территорий.