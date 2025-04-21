Общество

В Псковской области фиксируется от 15 до 20 случаев браконьерства в год

В Псковской области статистика случаев браконьерства показывает, что в среднем фиксируется от 15 до 20 уголовно наказуемых деяний в год. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» сообщил заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов.

Андрей Горкунов отметил, что в случае наличия признаков преступления данные о нарушениях направляются в полицию. Однако существует проблема с расследованием этих преступлений.

«Постфактум бывают случаи, когда вне сезона охоты обнаруживаются останки животных. Информация также направляется в полицию, но это часто превращается в "глухаря"», — сказал он.

Заместитель председателя комитета подчеркнул, что во время сезона охоты у охотинспектора нет четкого понимания, было нарушение или нет. «Внутреннее расследование проводится, но возникают проблемы с доказательной базой», — добавил он.

Гость студии также отметил, что в Псковской области, как и по всей России, катастрофически не хватает профильных специалистов.

«Профессия охотоведа в данный момент непопулярна из-за низкой оплаты труда», — уточнил он.

В завершение Андрей Горкунов призвал граждан реагировать на подозрительные ситуации, связанные с выстрелами.

«Самое эффективное — это звонок в полицию или единую диспетчерскую службу. Также можно обращаться по телефонам комитета и охотоведов», — заключил он.