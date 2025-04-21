Общество

Дискуссия о проблемах сферы образования развернулась в бюджетном комитете Собрания

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике прошло в Собрании накануне апрельской сессии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, поправки в закон о наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния депутатам представила руководитель регионального комитета юстиции Марина Чамкина.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

В безвозмездное пользование органов местного самоуправления передаются помещения, расположенные в перинатальных центрах Пскова и Великих Лук, где будут работать отделы ЗАГС.

«Мамы, которые находятся после родов в перинатальном центре, смогут до выхода из роддома зарегистрировать рождение ребёнка», - аргументировала предложение специалист. Депутаты поддержали законопроект.

Изменения в государственную программу «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики», которые на комитете представил первый заместитель председателя правительственного комитета по образованию Гор Брутян, переросли в более широкую дискуссию о проблемах сферы образования.

Специалист уточнил, что корректировка программы связана с уточнением перечня помещений школ и детских садов, которые могут быть капитально отремонтированы в рамках федеральной программы. В него включены санузлы, пищеблоки, подвальные помещения и расположенные на территории учреждений спортивные сооружения. Кроме того, уточнены приоритеты по закупке оборудования, а также отменено требование о первоочерёдности ремонта сельских школ. «Это позволит включать в программу городские школы в Пскове и Великих Луках без учёта приоритетности», - подчеркнул докладчик.

Андрей Михайлов задал вопрос о ремонте школьного бассейна в Острове. Депутат напомнил, что школу капитально отремонтировали четыре года назад, но спортивный объект не вошёл в программу: «Мы четыре года бьёмся, пытаясь решить этот вопрос. Это единственный в городе бассейн. Есть проект, есть смета. Что нам сделать, чтобы попасть в программу на следующий год?»

Гор Брутян признал, что с повторным включением одной и той же школы в федеральную программу могут возникнуть сложности, но пообещал проработать вопрос.

Ранее сообщалось, что депутат Татьяна Фомченкова подняла проблему летнего отдыха детей – в этом году великолукским школьникам выделено всего 460 путёвок в оздоровительные лагеря, что меньше, чем в прошлые годы. Коллегу поддержал Александр Братчиков, отметив, что проблема серьёзная, и заявок от родителей значительно больше, чем мест в детских лагерях региона.

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В результате обсуждений Александр Братчиков предложил посвятить теме развития образования парламентский час, на что получил согласие коллег. Депутаты договорились, что внесут это предложение к следующей сессии.