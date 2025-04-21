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Общество

Дискуссия о проблемах сферы образования развернулась в бюджетном комитете Собрания

23.04.2025 13:13|ПсковКомментариев: 0

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике прошло в Собрании накануне апрельской сессии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, поправки в закон о наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния депутатам представила руководитель регионального комитета юстиции Марина Чамкина.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

В безвозмездное пользование органов местного самоуправления передаются помещения, расположенные в перинатальных центрах Пскова и Великих Лук, где будут работать отделы ЗАГС.

«Мамы, которые находятся после родов в перинатальном центре, смогут до выхода из роддома зарегистрировать рождение ребёнка», - аргументировала предложение специалист. Депутаты поддержали законопроект.

Изменения в государственную программу «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики», которые на комитете представил первый заместитель председателя правительственного комитета по образованию Гор Брутян, переросли в более широкую дискуссию о проблемах сферы образования.

Специалист уточнил, что корректировка программы связана с уточнением перечня помещений школ и детских садов, которые могут быть капитально отремонтированы в рамках федеральной программы. В него включены санузлы, пищеблоки, подвальные помещения и расположенные на территории учреждений спортивные сооружения. Кроме того, уточнены приоритеты по закупке оборудования, а также отменено требование о первоочерёдности ремонта сельских школ. «Это позволит включать в программу городские школы в Пскове и Великих Луках без учёта приоритетности», - подчеркнул докладчик.

Андрей Михайлов задал вопрос о ремонте школьного бассейна в Острове. Депутат напомнил, что школу капитально отремонтировали четыре года назад, но спортивный объект не вошёл в программу: «Мы четыре года бьёмся, пытаясь решить этот вопрос. Это единственный в городе бассейн. Есть проект, есть смета. Что нам сделать, чтобы попасть в программу на следующий год?»

Гор Брутян признал, что с повторным включением одной и той же школы в федеральную программу могут возникнуть сложности, но пообещал проработать вопрос.

Ранее сообщалось, что депутат Татьяна Фомченкова подняла проблему летнего отдыха детей – в этом году великолукским школьникам выделено всего 460 путёвок в оздоровительные лагеря, что меньше, чем в прошлые годы. Коллегу поддержал Александр Братчиков, отметив, что проблема серьёзная, и заявок от родителей значительно больше, чем мест в детских лагерях региона.

В результате обсуждений Александр Братчиков предложил посвятить теме развития образования парламентский час, на что получил согласие коллег. Депутаты договорились, что внесут это предложение к следующей сессии.

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Михайлов Андрей Владимирович депутат Псковского областного Собрания
Фомченкова Татьяна Александровна Депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки)
Источник: Псковская Лента Новостей
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