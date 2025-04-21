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Общество

Парламентский час на тему развития образования в Псковской области проведут на ближайшей сессии

23.04.2025 11:10|ПсковКомментариев: 0

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов планируют выступить с инициативой провести парламентский час на тему перспективы развития образования, такое решение было принято на заседании комитета 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Вопрос образования сейчас стоит очень остро. Исходя из этого, хочу предложить провести парламентский час на тему изменений в образовании. На тему того, как меняется образовательная программа, на тему перспектив дальнейшего развития в этой сфере. Мы много говорили о учителях, это очень важно. Но и важно понимать, как меняется программа. Мы можем написать коллективное письмо, для того, чтобы вынести вопрос на очередной парламентский час», — предложил председатель комитета Александр Братчиков. 

Остальные члены комитета поддержали предложение. В рамках заседания депутаты обсудили изменение нагрузки на школьников и увеличение количества репетиторов. Так, по мнению вице-спикера областного Собрания Юрия Сорокина, дети в школах настолько перегружены, что у них не хватает времени на занятия спортом или творчеством. 

«Школьники наши перегружены количеством уроков, количеством домашних заданий, количеством проверочных, экзаменов, зачетов. У них не осталось времени на другие формы развития. Рисование, искусство, спорт. Становятся проблемой совмещение тренировок для учащихся в школах. Становятся проблемой отправка школьников на соревнования в другие города. Потому что все время какие-то мероприятия в школах», – рассказал о проблеме Юрий Сорокин.

Пресс-портрет
Сорокин Юрий Юрьевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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