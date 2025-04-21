Общество

Диктант Победы стал самым масштабным историческим тестированием в мире — Александр Козловский

На 95 площадках жители Псковщины 25 апреля напишут Диктант Победы. В год 80-летия Победы «Единая Россия» эту акцию проведет в седьмой раз, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Видео: Александр Козловский / Telegram-канал

Алекснадр Козловский рассказал, что в Псковской области тест впервые напишут в Самолве Гдовского района, в центре «Воин» в Пскове, в псковском филиале фонда «Защитники Отечества», в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области и в региональной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих.

«Диктант Победы стал самым масштабным историческим тестированием в мире — миллионы людей в России и за её пределами участвуют в нём, чтобы выразить уважение к подвигу солдат Великой Отечественной войны и сохранить историческую память», - отметил депутат.

В заключение Александр Козловский подчеркнул, что с момента первого проведения акции количество участников увеличилось в 13 раз, а число площадок — в 20 раз. Диктант состоит из 25 вопросов, на ответы отводится 45 минут. По поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий в этом году будет посвящена событиям специальной военной операции. Тест переведут на 10 языков, его можно пройти и онлайн — в день официального проведения.