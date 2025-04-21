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Форум соотечественников «Псковская область: место, где хочется жить» пройдет в июне

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела первое заседание организационного комитета, который занимается подготовкой и проведением в регионе форума соотечественников «Псковская область: место, где хочется жить», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Участники заседания организационного комитета обсудили «дорожную карту» и концепцию программы мероприятий.

Как отметили в правительстве, с 2010 года Псковская область накопила положительный опыт по привлечению соотечественников по Государственной программе по добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, что позволяет представлять практику региона на мероприятиях федерального и международного уровней. Также Псковская область включена в число пилотных регионов, в которых будет отрабатываться весь комплекс мер поддержки импатриантов при их переселении в Россию.

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«Проведение форума запланировано на начало июня. В работе форума планируется участие представителей федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества, соотечественников и иностранных студентов» — отметила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Форум «Псковская область: место, где хочется жить» направлен на определение современных тенденций и перспектив реализации государственной программы по добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обмен опытом, формирование лучших практик субъектов Российской Федерации.

В состав организационного комитета вошли представители исполнительных органов Псковской области, управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, МИД России в Пскове, псковского государственного университета.