Общество

Псковская область присоединится к всероссийскому субботнику

Псковская область 26 апреля присоединится к традиционному всероссийскому субботнику, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве регионе.

В этот день жители городов, поселков и деревень региона, а также коллективы учреждений и организаций выйдут на уборку общественных территорий. Мероприятие организовано при поддержке Минстроя России и приурочено к старту рейтингового голосования за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В рамках масштабного субботника в муниципальных образованиях Псковской области запланирована не только уборка парков, скверов, набережных и дворов от мусора и прошлогодней листвы, но и озеленение пространств, обновление скамеек и других малых архитектурных форм. Во многих населенных пунктах субботники будут объединены с другими экологическими акциями и просветительскими мероприятиями.

Отметим, субботники пройдут в том числе на территориях, уже благоустроенных по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта, и на объектах, вынесенных на всероссийское голосование за выбор территорий благоустройства в этом году. Так, неравнодушные псковичи проведут уборку парка реки Милевки, жители Усвят соберутся на территории Замковой Горы, очисткой парка северной части острова Дятлинка займутся великолучане, а жители поселка Палкино приведут в порядок сквер у озера на улице Набережной.

В рамках программы «ФКГС» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области проводится голосование за объекты благоустройства. Участвуют все муниципальные образования. Жители региона выбирают территории, которые будут приведены в порядок в следующем году.

Проголосовать могут граждане старше 14 лет до 12 июня на федеральной платформе, через мобильное приложение «Госуслуги Волонтер» и с помощью волонтеров в общественных местах.