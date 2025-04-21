Общество

Музеи трудовой доблести были бы интересны для псковичей и туристов — Александр Козловский

Музеи трудовой доблести могут появиться в городах Псковской области. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«В Москве сделали предложение создать на территории нашего региона музеи трудовой доблести. Мне эта идея очень понравилась, и я ее озвучил губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову. Мы ему передали справку. По нашему предложению, по предложению наших ребят, ветеранов СВО, которые сейчас трудятся на наших областных предприятиях, они влились в коллектив, они видят, что несмотря на то, что это не передовая, но там тоже люди совершают подвиги, и в различные периоды это происходит, и именно это обеспечивает возможность нашей страны быть независимыми. И мне кажется, это интересная, хорошая идея, которую надо попробовать реализовать в городе Пскове и Великих Луках, создать музеи трудовой доблести, где рассказывалось бы о промышленных и производственных предприятиях региона, не только Великих Лук и Пскова, но и о тех, которые находятся в соседних районах: маленькие, большие, с большой историей или недавно созданные», - сказал Александр Козловский.

Подобные музеи, по мнению депутата, помогут собирать информацию о трудовых подвигах, коллективах и достижениях псковский производств в одном месте, чтобы туристы и гости региона могли ознакомиться с Псковской областью с иной стороны.

«Создание таких музеев дополнительно даст возможность аккумулировать в одном месте знания о промышленных предприятиях, о производственном потенциале нашего региона, потому что многие думают, что Псковская область больше туристический регион, но если бы туристы могли посетить и такие музеи, которые можно сделать современными, привлекательными, в которых можно рассказать о предприятиях региона, о тех коллективах, которые там трудятся, их достижениях - было бы позитивно знакомить туристов с регионом с другой стороны, чтобы эта информация осталась где-то у них в головах, чтобы они помнили, что здесь еще и развитая промышленность, а это действительно так», - добавил депутат.

Данная инициатива, помимо туристической ценности, была бы полезна и непосредственным жителям региона, чтобы, например, их дети, прежде чем идти работать на какое-либо предприятие, могли с ним ознакомиться в музее.

«Самое главное, что это было бы полезно и для жителей Псковской области. Они могли бы и сами их посещать, знакомиться с этими предприятиями. И прежде чем, например, отправить своего ребенка куда-то учиться или куда-то работать за пределы региона, они увидели бы что-то интересное и познакомились бы с нашими предприятиями. Это должна быть не картинная галерея, а чтобы был современный вид с интерактивными площадками, панелями, датами, чтобы можно было потрогать образцы, познакомиться с организацией рабочих мест», - заключил Александр Козловский.