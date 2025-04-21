Общество

В ГД внесли законопроект об обязательном согласии соседей при сдаче жилья внаем

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект об обязательном получении согласия соседей перед сдачей квартиры на основании договора аренды, найма или безвозмездного пользования. Документ размещен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается дополнить статью 30 Жилищного кодекса РФ новой частью, в соответствии с которой собственник жилого помещения, предоставленного во владение и (или) в пользование гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании, обязан получить согласие каждого собственника всех соседних и примыкающих помещений к такому помещению», - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, такое согласие оформляется собственником соседнего или примыкающего помещения в письменной произвольной форме, «позволяющей определить его волеизъявление». «В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные физического лица - собственника, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица - собственника, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение», - уточняют авторы.