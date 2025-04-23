Профсоюзный Первомай станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 24 апреля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Он будет посвящен первомайским мероприятиям, которые пройдут в Псковской области под эгидой профсоюзов. В этом году первомайская акция проходит под девизом «Доблестный труд – гарантия победы!».
Подробнее о главных мероприятиях Первомая в пресс-центре расскажут:
Начало брифинга — в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.