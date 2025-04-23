Псковский десятиклассник Александр Диденко стал призёром Всероссийской олимпиады по математике

Десятиклассник из Пскова Александр Диденко стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по математике, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре развития одаренных детей и юношества Псковской области «Лидер».
Фотографии: Центр развития одаренных детей и юношества Псковской области «Лидер»
С 16 по 22 апреля на территории образовательного центра «Сириус» проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Псковскую область представлял Александр Диденко, ученик 10 класса Псковского технического лицея, обучающийся в Центре развития одарённых детей и юношества «Лидер».
«Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по математике в Сириусе – это был не просто набор задач, а грандиозное уравнение, где каждая переменная – это талант, упорство и вдохновение. Меня поразила в Саше воля к победе. Он не растерялся после первого тура, в котором не смог выложиться по полной, собрался и втором туре решил 3 из 4 задач на максимум», - уверена Элла Богданова, методист Центра развития одарённых детей и юношества и наставник Александра Диденко.
На торжественной церемонии награждения Александр Диденко не смог присутствовать — они с наставником в это время летел домой.
По итогам состязания дипломы победителей получили 13 финалистов, 212 участников стали призерами. Всего в соревновании приняли участие 494 школьника из 84 регионов России. За два тура ребятам нужно было решить восемь задач из разных разделов алгебры, комбинаторики, геометрии и теории чисел.
Это уже второй диплом призёра ВсОШ на счету школьников из Псковской области в этом году. Ранее призёром олимпиады по немецкому языку стал Колосов Алексей (10 класс, МБОУ «Псковский технический лицей», город Псков).
Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады, добавили в центре.