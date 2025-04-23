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Псковский десятиклассник Александр Диденко стал призёром Всероссийской олимпиады по математике

Десятиклассник из Пскова Александр Диденко стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по математике, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре развития одаренных детей и юношества Псковской области «Лидер».

Фотографии: Центр развития одаренных детей и юношества Псковской области «Лидер»

С 16 по 22 апреля на территории образовательного центра «Сириус» проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Псковскую область представлял Александр Диденко, ученик 10 класса Псковского технического лицея, обучающийся в Центре развития одарённых детей и юношества «Лидер».

«Задания были разными по уровню сложности, но интересными. На занятиях в центре с моим наставником Эллой Богдановой мы готовились к разным форматам заданий. Что очень мне помогло. Спасибо организаторам за комфортные условия и вкусную еду: это немаловажно, когда ты участвуешь в соревнованиях такого формата. Программа тоже была насыщенной. После написания заданий олимпиады можно было ещё 2 дня посещать лекции по математике», – рассказал Александр Диденко.

«Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по математике в Сириусе – это был не просто набор задач, а грандиозное уравнение, где каждая переменная – это талант, упорство и вдохновение. Меня поразила в Саше воля к победе. Он не растерялся после первого тура, в котором не смог выложиться по полной, собрался и втором туре решил 3 из 4 задач на максимум», - уверена Элла Богданова, методист Центра развития одарённых детей и юношества и наставник Александра Диденко.

На торжественной церемонии награждения Александр Диденко не смог присутствовать — они с наставником в это время летел домой.

«Узнали результат позже. Теперь ждем доставку посылки с заслуженным дипломом и медалью призера», — рассказывает наставник.

По итогам состязания дипломы победителей получили 13 финалистов, 212 участников стали призерами. Всего в соревновании приняли участие 494 школьника из 84 регионов России. За два тура ребятам нужно было решить восемь задач из разных разделов алгебры, комбинаторики, геометрии и теории чисел.

Это уже второй диплом призёра ВсОШ на счету школьников из Псковской области в этом году. Ранее призёром олимпиады по немецкому языку стал Колосов Алексей (10 класс, МБОУ «Псковский технический лицей», город Псков).

Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады, добавили в центре.