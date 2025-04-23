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Общество

Отделения ЗАГСов в перинатальных центрах передали администрациям Пскова и Великих Лук

24.04.2025 14:29|ПсковКомментариев: 0

Внесение изменений в приложения 1 и 2 к закону Псковской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Псковской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» приняли на 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Закон вносит изменения в перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области, передаваемых в безвозмездное пользование органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов региона, наделяемых отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния, прилагаемый к закону Псковской области № 2560-ОЗ, в соответствии с которыми предусматривается предоставление администрации города Пскова и администрации города Великие Луки помещений, находящихся в государственной собственности Псковской области, для организации удаленных рабочих мест отделов ЗАГС в целях осуществления государственной регистрации рождения и установления отцовства.

Дата вступления в силу подпункта «б» пункта 2 статьи 1 проекта закона с 1 июня 2025 обусловлена необходимостью заблаговременного обеспечения функционирования помещений, в которых будут располагаться удаленные рабочие места отделов ЗАГС, в том числе обеспечение телефонной связи и охраны помещений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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