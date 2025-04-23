Общество

Игорь Иванов: Праздник Первомая – это возможность провести время с близкими

Беспокойство о том, что псковичи воспринимают День международной солидарности трудящихся (1 мая) не как праздник, а как простой дополнительный выходной, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов не испытывает. Главное, что этот праздник — заслуга профсоюзов, и важно, как псковичи могут его провести. Об этом он рассказал на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН.

«Возможность выходного дня, не только 1 мая, — это шанс побыть вместе с товарищами, поговорить о проблемах и достижениях, провести время с семьей и коллегами. Это солидарность, основные принципы профсоюза: единство, солидарность, справедливость», — добавил он.

Отвечая на вопрос об отношении россиян к празднику, Игорь Иванов подчеркнул важность осознания смысла события. По мнению председателя, празднование Дня труда должно включать проведение различных общественных акций и мероприятий, направленных на обсуждение проблем трудового коллектива, укрепление единства и солидарности среди работников.

«Мы вкладываем все ресурсы, не только профсоюзные, но и со стороны работодателей и органов власти. Многие мероприятия к 1 мая мы проводим сообща, с серьезной повесткой», — сказал он.

Он подчеркнул, что именно благодаря совместным усилиям работодателей, органов власти и самих профсоюзов Первомай стал символом защиты прав трудящихся и справедливости на рынке труда.

Кроме того, председатель напомнил, что современные профсоюзы активно выступают за сокращение рабочей недели и улучшение условий труда, подчёркивая значимость традиций международного праздника.

По его словам, в этом году запланировано множество мероприятий, включая заседания областной трехсторонней комиссии и неделю охраны труда.



«Это очень важные темы для трудящихся, и мы продолжаем работать над их реализацией», — заключил Игорь Иванов.

Таким образом, несмотря на восприятие большинством населения Первомая лишь как дополнительного выходного, председатель областного совета профсоюзов уверен, что осознание истинного значения этого дня способствует укреплению позиций рабочих коллективов и повышению качества жизни российских трудящихся.