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Михаил Ведерников: Огни памяти освещают все больше мемориалов

Огни памяти освещают все больше мемориалов, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время торжественной церемонии зажжения Вечного огня в деревне Ершово Псковского района 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В год восьмидесятилетия Великой Победы по всей стране зажигаются новые Вечные огни. Сегодня мы находимся в деревне Ершово. В годы войны здесь проходили тяжелые бои за освобождение Пскова. Тут же были предприняты первые попытки прорвать печально известную линию Пантеры», - сказал Михаил Ведерников.

В этом братском захоронении покоится порядка трех с половиной тысяч бойцов различных соединений Ленинградского фронта. В их числе Герой Советского Союза Илья Коровин. Он посмертно был удостоен этого звания за героические действия. Спасая товарища, он бросился на амбразуру и прикрыл его от вражеского пулемета, напомнил губернатор.

«Наш общий долг - сохранять и чтить память тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу для будущих поколений. Огни памяти освещают все больше мемориалов. В рамках всероссийской эстафеты "Газпрома" по всей стране проходит девятнадцать таких мероприятий. Кроме того, в мае мы рассчитываем принять участие во всероссийском одновременном зажжении восьмидесяти огней», - сообщил Михаил Ведерников.

Напомним, сегодня, 24 апреля, на мемориале «Братская могила воинов Советской армии, погибших в 1944 году» в деревне Ершово зажгли Вечный огонь.

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В 2022 году президент Владимир Путин подписал закон «Единой России» о бесплатной поставке газа для Вечных огней. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Всего на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов в разных регионах страны. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.