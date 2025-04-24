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СОБЫТИЕ: Торжественная церемония зажжения Вечного огня в деревне Ершово

25.04.2025 08:28|ПсковКомментариев: 0

Торжественная церемония зажжения Вечного огня состоялась 24 апреля в деревне Ершово Псковского района на мемориале «Братская могила воинов Советской армии, погибших в 1944 году». К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне совместно с компанией «Газпром» партия «Единая Россия» проводит Всероссийскую акцию «Храним огонь Победы». Подробнее - в видео ПЛН-ТВ. 

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация» Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» — управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Псковского района Наталья Федорова, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей
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