Общество

Судебные приставы напомнили псковичам способы оплаты задолженностей

Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов напоминает о необходимости своевременно и в полном объеме погашать свои долги, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГМУ ФССП России.

Фото: Пресс-служба ГМУ ФССП России

Оплатить задолженность можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который находится на официальном сайте ГМУ ФССП России. Электронный сервис в режиме реального времени позволяет узнать о наличии долга, а также выбрать удобный способ его оплаты и сформирует квитанцию для кредитных учреждений.

Кроме того, «Банк данных исполнительных производств» предложит погасить долг с помощью личного кабинета на Госуслугах.

«Дистанционный способ оплаты позволит избежать применения судебным приставом мер принудительного исполнения», - заключии приставы.