Общество

Автопробег Памяти стартовал сегодня утром из Пскова в Самолву

Автопробег Псков-Самолва стартовал сегодня утром. В нем принимают участие члены регионального отделения партии «Единая Россия», отделения общероссийской общественно-государственной организации РВИО в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Марина Игнатьева / ПЛН

В финальной точке маршрута — поселке Самолва Гдовского района, на Поле Ратной Славы участники автопробега возложат цветы к монументу Александру Невскому и его дружине и примут участие в международной акции «Диктант Победы».

Впервые Диктант Победы провели 7 мая 2019 года. Диктант прошел в 24 государствах, включая Россию. В нем приняли участие более 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90 лет.

Ожидается, что в 2025 году участниками станут уже более 2,5 млн человек, а география события охватит более 80 стран на всех континентах. Впервые к акции присоединятся Китай, Куба, Ирландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Сингапур, Республика Корея, Эфиопия, Шри-Ланка и Кипр.

Инициаторы проведения «Диктанта» — партия «Единая Россия», Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».