Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование для учащихся с инвалидностью
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Огненное сердце Ершово
Великие Луки к 80-летию Победы
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
«Учитель года»: В школе по любви
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Места силы Псковской области
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Общество 24.04.2025 19:090 Александр Котов о газификации, сельском хозяйстве и новых деревнях 28.04.2025 11:350 В РФ достигнуты целевые охваты вакцинацией населения в 2024 году 28.04.2025 11:060 Псковский облсовпроф о мероприятиях к 1 мая 28.04.2025 11:020 Международная конференция «На том стоим» стартовала в Пскове 28.04.2025 10:480 Фотофакт: Молодого лося заметили на трассе между Псковом и Островом 28.04.2025 10:350 «Дружная работа»: псковичи коллективно выходят на субботник
 
 
 
Самое популярное 21.04.2025 18:471 Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте» 23.04.2025 21:494 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове 24.04.2025 12:217 Стоимость проезда в автобусах Пскова увеличат с 11 мая 21.04.2025 15:294 Стон по отоплению 24.04.2025 11:410 Прощание с псковским военкором Никитой Гольдиным пройдет 25 апреля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковский облсовпроф о мероприятиях к 1 мая

28.04.2025 11:06|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области под эгидой профсоюзных организаций будут проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Первомая. В текущем году торжественная акция осуществляется под лозунгом «Доблестный труд – гарантия победы!». Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, председатель областной организации профсоюза работников лесных отраслей Андрей Стегний и председатель Молодежного совета Псковского областного совета профсоюзов Светлана Артемьева поделились своими мыслями о значении первомайских мероприятий и рассказали о том, что ждет участников в этом году, в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

 

Ведущая: Опросы последних лет показывают, что многие россияне по-прежнему считают 1 мая просто лишними выходными. А как вы к этому относитесь? Важно ли объяснять людям, что это не только дополнительный день отдыха, но и праздник весны и труда? Что для вас значит этот день?

Игорь Иванов: Даже если многие воспринимают этот день как дополнительный выходной, то, как именно мы его проведем, имеет значение. Благодаря профсоюзам у нас есть дополнительные выходные, и это важный вклад в формирование и оценку рынка труда. Мы можем говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю и других достижениях, таких как восьмичасовой рабочий день. Но главное — это то, как мы проводим выходные. Они дают нам возможность побыть вместе с близкими, коллегами и друзьями. 1 мая — это праздник весны и труда, который поддерживают профсоюзы. В этот день они организуют множество массовых мероприятий. Это возможность выйти за рамки рабочего времени, обсудить проблемы и достижения, провести время с семьей и детьми.

Солидарность — один из основных принципов профсоюзов. Единство, справедливость и солидарность — это то, что мы отстаиваем. Опросы — это важный инструмент, но важно понимать, как мы хотим их использовать. Я считаю, что 1 мая как день солидарности трудящихся стал традиционным и устоявшимся праздником.

Ведущая: В этом году нас ждет множество ярких городских и областных мероприятий. Одним из них станет автопробег. Расскажите, пожалуйста, о его маршруте, дате и особенностях.

Андрей Стегний: Да, действительно, будет автопробег 1 мая, мы получили официальное согласование. Старт автопробега будет дан от Дома профсоюзов на Советской, 15, Октябрьская площадь. Далее колонна будет следовать по Октябрьскому проспекту, виадуку и Крестовскому шоссе. Остановка на стеле в Крестах, где пройдет возложение цветов. Обратно мы вернемся тем же маршрутом, это займет около часа-полтора.

Игорь Иванов: Это действительно важные и значимые места. Организация автопробега — это не только большой труд, но и тщательная подготовка. Мы взаимодействуем с органами исполнительной власти, муниципалитетами, полицией и ГИБДД. Маршрут выбран удобный и безопасный для движения колонны. Хотя у нас были предложения по его изменению, они не были приняты из-за ограничений, связанных с безопасностью дорожного движения. Мы всегда заботимся о безопасности наших участников. В этом году мероприятие станет ещё интереснее и масштабнее. В колонне будут не только транспортные средства областного совета профсоюзов и наших учреждений, но и представители Дружины. Они активно участвуют в поддержке СВО. Также в пробеге примут участие партнёры из молодёжных патриотических организаций. Мы подготовили традиционную символику и новые лозунги, определённые исполкомом, генеральным советом и президиумом. В колонне будут красочные флажки и воздушные шары. 

Ведущая: Светлана, профсоюзы планируют провести на 1 мая интеллектуальный квиз. Почему именно квиз? Что он будет собой представлять?

Светлана Артемьева: Квиз будет называться «Маёвка». Он организован Молодежным советом Федерации независимых профсоюзов России и посвящен традициям Первомая. Это будет интересный и познавательный формат, вдохновленный другими подобными мероприятиями. Участникам предстоит пройти несколько туров с вопросами об истории 1 мая, профсоюзного движения и Великой Победы. Мы решили связать эти темы с праздником, чтобы создать атмосферу единства и гордости. Мероприятие пройдет 1 мая в большом зале Дома профсоюзов. В этот день мы соберем все команды, наградим участников и проведем праздничный концерт. Это станет ярким завершением праздника. В основном участвовать будут члены профсоюзов. Заявки принимаются до 28 числа. Приглашаем всех присоединиться!

Ведущая: В этом году профсоюзы снова проводят свою акцию, которая стала традицией - профсоюзный автобус. Расскажите, в чём особенность этой акции?  Насколько я понимаю, автобус каждый год следует по маршруту №17, но только в одном направлении. Почему так происходит? Может быть, стоит организовать движение автобуса в другие районы, например, на Запсковье?

Игорь Иванов: На следующей неделе я планирую встретиться с руководителем «Псковпассажиравтотранса». У нас есть тема для обсуждения. Возможно, мы сможем оперативно решить вопрос и добавить еще один маршрут. Почему бы и нет? Ведь мы хотим, чтобы люди получили больше праздничных эмоций и помощи. Мы продолжаем участвовать в этом замечательном мероприятии каждый год. Во-первых, это возможность еще раз познакомиться с деятельностью областного совета профсоюзов, наших специалистов, правовиков, отдела маркетинга, охраны труда и других. Но эта информация не всегда полностью доходит до наших коллег в первичном профсоюзном звене. Мы работаем над мотивацией профсоюзного членства. Сейчас у нас 40–50 тысяч членов, и мы растем, но, возможно, не так быстро, как хотелось бы. У нас больше экономически активного населения, поэтому это отличная возможность заявить о себе, рассказать о том, чем мы занимаемся, и представить себя с лучшей стороны. Отклик на это мероприятие всегда очень позитивный. Ваше предложение мы обязательно обсудим на встрече с руководителем «Псковпассажиравтотранса».

Ведущая: Псковские профсоюзы уже не в первый раз проводят концерты в поддержку участников СВО и ветеранов. Один из таких концертов состоится 1 мая в Доме профсоюзов. Андрей Борисович, расскажите, кто примет участие, кто может прийти и как можно помочь?

Андрей Стегний: Да, действительно, 1 мая в 12:00 в большом зале Псковского областного совета профсоюзов мы проводим праздничный, в то же время благотворительный концерт, в ходе которого будут собираться пожертвования, которые впоследствии мы будем тратить на приобретение необходимых средств для нужд участников СВО. Благотворительное мероприятие. Зрители смогут пожертвовать средства по своим возможностям. На эти деньги мы приобретем необходимые вещи по заявкам воинских подразделений. Затем мы опубликуем отчеты в СМИ, передадим информацию. Традиционно этот концерт мы проводим совместно с творческим коллективом «Рубеж» УМВД России по Псковской области. Детские коллективы тоже примут участие. Насколько мне известно, заслуженный и народный коллектив «Русские узоры» согласился выступить. Приглашаем всех, кто хочет посетить это мероприятие. Мы будем рады видеть вас 1 мая в 12:00, сразу после автопробега, профсоюзного квиза «Маёвка». Концерт начнется в большом зале Дома профсоюзов.

Беседовала Татьяна Иванова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Не пора ли отключать отопление?
В опросе приняло участие 398 человек
28.04.2025, 11:350 В РФ достигнуты целевые охваты вакцинацией населения в 2024 году 28.04.2025, 11:190 Псковский музей-заповедник назвал объекты, которые можно посетить 28 апреля 28.04.2025, 11:170 Хищение из торгового центра в Пскове предотвратили росгвардейцы 28.04.2025, 11:160 Союзу машиностроителей России исполнилось 18 лет
28.04.2025, 11:060 Псковский облсовпроф о мероприятиях к 1 мая 28.04.2025, 11:050 Богатый май обещают гостям «Михайловского» 28.04.2025, 11:020 Международная конференция «На том стоим» стартовала в Пскове 28.04.2025, 10:480 Фотофакт: Молодого лося заметили на трассе между Псковом и Островом
28.04.2025, 10:440 «Гайд-парк»: Олег Савельев о Годе Великой Победы и догазификации в Куньинском районе 28.04.2025, 10:370 Водители пострадали при столкновении двух машин в Пскове на улице Советской Армии 28.04.2025, 10:350 «Дружная работа»: псковичи коллективно выходят на субботник 28.04.2025, 10:310 Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны
28.04.2025, 10:200 Эстония ужесточила наказание за вывоз санкционных товаров в Россию 28.04.2025, 10:080 Уголовное дело возбудили по факту травмирования людей в ДТП со следовавшим из Пскова автобусом 28.04.2025, 10:030 В следовавшем из Пскова и попавшем в ДТП автобусе были паломники из Костромы 28.04.2025, 09:560 Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали усилия правительства РФ по борьбе с теневой занятостью
28.04.2025, 09:540 Водитель следовавшего из Пскова в Кострому автобуса мог уснуть за рулем 28.04.2025, 09:460 Четыре БПЛА уничтожили над Новгородской и Ленинградской областями 28.04.2025, 09:450 75% псковичей сталкиваются с переработками – опрос 28.04.2025, 09:390 В результате опрокидывания следовавшего из Пскова автобуса с паломниками госпитализировали 13 человек
28.04.2025, 09:340 Шоколадно-сырная ностальгия: «тот самый вкус детства» от «Пушкиногорья» 28.04.2025, 09:310 В России планируют запустить госэквайринг для приёма платежей госучреждениями 28.04.2025, 09:150 Около 40 исследователей представили доклады на великолукской конференции «За каждой спиною был свой Сталинград» 28.04.2025, 08:590 Следовавший из Пскова автобус с паломниками попал в ДТП во Владимирской области
28.04.2025, 08:400 В Госдуме планируют запретить пальмовое масло в школах и детских садах 28.04.2025, 08:200 Штрафы за вождение электросамокатов детьми вырастут втрое 28.04.2025, 08:000 Псковская область заняла 24 место в рейтинге по платежной дисциплине бизнеса 28.04.2025, 07:300 День работника скорой медицинской помощи отмечают 28 апреля
28.04.2025, 07:000 Всемирный день охраны труда празднуют 28 апреля 27.04.2025, 22:000 Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали почти за 400 тысяч долларов 27.04.2025, 21:403 Чиновники в регионах России обучатся борьбе с борщевиком 27.04.2025, 21:200 Пасхальный концерт «Поем Воскресение Его» состоялся в Пскове
27.04.2025, 21:000 Псковичи привезли три медали с Чемпионата и Первенства СЗФО по тяжёлой атлетике 27.04.2025, 20:400 Певица из Невеля стала финалистом Всероссийской народной премии «На благо мира» 27.04.2025, 20:200 Эксперт назвал самое подходящее время для ремонта 27.04.2025, 20:000 Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» пройдёт в Пскове 9 мая
27.04.2025, 19:400 Авария на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной в Пскове попала на видео 27.04.2025, 19:200 152-й забег «5 вёрст» прошёл на Набережной реки Великой в Пскове 27.04.2025, 19:000 ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с калининградской «Балтикой-2» 27.04.2025, 18:400 Концерт романсов ко Дню Победы пройдет в Приказной палате Пскова
27.04.2025, 18:200 Парламенты Псковской области и Луганской Народной Республики заключили соглашение о сотрудничестве 27.04.2025, 18:060 Машина вылетела с проезжей части на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной в Пскове 27.04.2025, 18:000 Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в Фомину Неделю 27.04.2025, 17:400 До +15 и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 28 апреля
27.04.2025, 17:200 Более 20 школьных команд приняли участие в областном этапе соревнований по шахматам «Белая Ладья» в Пскове 27.04.2025, 17:000 Конференция «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков» завершила работу в «Михайловском» 27.04.2025, 16:400 Скорость движения ограничат на трёх участках трассы Р-23 28 апреля 27.04.2025, 16:220 80 лет исполнилось библиотеке имени И.Н.Григорьева в Пскове
27.04.2025, 16:000 Девятиклассник из Пскова стал призёром Всероссийской олимпиады школьников по географии 27.04.2025, 15:400 Экскурсия «Загляни в глаза» пройдёт в картинной галерее Псковского музея 27.04.2025, 15:200 В Пскове при поддержке «Единой России» проходит первенство СЗФО по самбо 27.04.2025, 15:180 75 кустов сирени высадили в псковском сквере Пограничников 
27.04.2025, 14:580 Минпросвещения составит рейтинг регионов по состоянию сферы детского отдыха 27.04.2025, 14:350 Военные письма перечитывали участники библионочи в «Михайловском» 27.04.2025, 14:112 Россиянам назвали два способа увеличить пенсию 27.04.2025, 13:460 Великолукские боксеры завоевали медали на Всероссийских соревнованиях в Балашихе
27.04.2025, 13:230 Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через кабинеты в Wildberries 27.04.2025, 13:020  Великие Луки посетила группа военных историков из четырех стран 27.04.2025, 12:400 Совет законодателей рассмотрит вопросы противодействия нацизму 27.04.2025, 12:200 Россиян предупредили об ответственности за сорванные с клумбы цветы
27.04.2025, 11:580 Концерт романсов ко Дню Победы пройдет в Приказной палате 27.04.2025, 11:330 Вильфанд раскрыл, как поменялась майская погода за 70 лет 27.04.2025, 11:070 Александр Котов: Современные реалии требуют от парламентариев повышенной ответственности за каждое решение 27.04.2025, 10:440 Священник рассказал, зачем нужно венчаться
27.04.2025, 10:200 Родители выпускников из Пскова рассказали, куда планируют поступать их дети в 2025 году - опрос 27.04.2025, 10:000 Верховный суд назвал причину, по которой можно не платить алименты 27.04.2025, 09:380 В СФ подготовят предложения по критериям для возвращения компаний в РФ 27.04.2025, 09:140 «Русские Витязи» о своем полете над Псковом: У вас сохраняется возможность увидеть мастерство пилотирования боевой авиации
27.04.2025, 09:000 Антипасху отмечают православные 27 апреля 26.04.2025, 22:010 Псковский музей проведет в мае экскурсии по выставке «Образы Мелетовской стенописи» 26.04.2025, 21:400 О первых космонавтах рассказал Владимир Колпаков на Библионочи в Пскове  26.04.2025, 21:200 В Псковском районе реализуется строительство глэмпинг-базы для любителей рыбалки
26.04.2025, 21:000 Георгиевские ленты бесплатно раздают в каждом муниципалитете Псковской области 26.04.2025, 20:400 Турнир по мини-футболу прошёл в Пскове 26.04.2025, 20:200 Умерла актриса Светлана Харлап, озвучивавшая Хрюшу и Степашку 26.04.2025, 20:000 Выставку «Магия Псковского неба» можно увидеть на Библионочи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru