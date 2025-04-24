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Псковский облсовпроф о мероприятиях к 1 мая

В Псковской области под эгидой профсоюзных организаций будут проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Первомая. В текущем году торжественная акция осуществляется под лозунгом «Доблестный труд – гарантия победы!». Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, председатель областной организации профсоюза работников лесных отраслей Андрей Стегний и председатель Молодежного совета Псковского областного совета профсоюзов Светлана Артемьева поделились своими мыслями о значении первомайских мероприятий и рассказали о том, что ждет участников в этом году, в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Ведущая: Опросы последних лет показывают, что многие россияне по-прежнему считают 1 мая просто лишними выходными. А как вы к этому относитесь? Важно ли объяснять людям, что это не только дополнительный день отдыха, но и праздник весны и труда? Что для вас значит этот день?

Игорь Иванов: Даже если многие воспринимают этот день как дополнительный выходной, то, как именно мы его проведем, имеет значение. Благодаря профсоюзам у нас есть дополнительные выходные, и это важный вклад в формирование и оценку рынка труда. Мы можем говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю и других достижениях, таких как восьмичасовой рабочий день. Но главное — это то, как мы проводим выходные. Они дают нам возможность побыть вместе с близкими, коллегами и друзьями. 1 мая — это праздник весны и труда, который поддерживают профсоюзы. В этот день они организуют множество массовых мероприятий. Это возможность выйти за рамки рабочего времени, обсудить проблемы и достижения, провести время с семьей и детьми.

Солидарность — один из основных принципов профсоюзов. Единство, справедливость и солидарность — это то, что мы отстаиваем. Опросы — это важный инструмент, но важно понимать, как мы хотим их использовать. Я считаю, что 1 мая как день солидарности трудящихся стал традиционным и устоявшимся праздником.

Ведущая: В этом году нас ждет множество ярких городских и областных мероприятий. Одним из них станет автопробег. Расскажите, пожалуйста, о его маршруте, дате и особенностях.

Андрей Стегний: Да, действительно, будет автопробег 1 мая, мы получили официальное согласование. Старт автопробега будет дан от Дома профсоюзов на Советской, 15, Октябрьская площадь. Далее колонна будет следовать по Октябрьскому проспекту, виадуку и Крестовскому шоссе. Остановка на стеле в Крестах, где пройдет возложение цветов. Обратно мы вернемся тем же маршрутом, это займет около часа-полтора.

Игорь Иванов: Это действительно важные и значимые места. Организация автопробега — это не только большой труд, но и тщательная подготовка. Мы взаимодействуем с органами исполнительной власти, муниципалитетами, полицией и ГИБДД. Маршрут выбран удобный и безопасный для движения колонны. Хотя у нас были предложения по его изменению, они не были приняты из-за ограничений, связанных с безопасностью дорожного движения. Мы всегда заботимся о безопасности наших участников. В этом году мероприятие станет ещё интереснее и масштабнее. В колонне будут не только транспортные средства областного совета профсоюзов и наших учреждений, но и представители Дружины. Они активно участвуют в поддержке СВО. Также в пробеге примут участие партнёры из молодёжных патриотических организаций. Мы подготовили традиционную символику и новые лозунги, определённые исполкомом, генеральным советом и президиумом. В колонне будут красочные флажки и воздушные шары.

Ведущая: Светлана, профсоюзы планируют провести на 1 мая интеллектуальный квиз. Почему именно квиз? Что он будет собой представлять?

Светлана Артемьева: Квиз будет называться «Маёвка». Он организован Молодежным советом Федерации независимых профсоюзов России и посвящен традициям Первомая. Это будет интересный и познавательный формат, вдохновленный другими подобными мероприятиями. Участникам предстоит пройти несколько туров с вопросами об истории 1 мая, профсоюзного движения и Великой Победы. Мы решили связать эти темы с праздником, чтобы создать атмосферу единства и гордости. Мероприятие пройдет 1 мая в большом зале Дома профсоюзов. В этот день мы соберем все команды, наградим участников и проведем праздничный концерт. Это станет ярким завершением праздника. В основном участвовать будут члены профсоюзов. Заявки принимаются до 28 числа. Приглашаем всех присоединиться!

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Ведущая: В этом году профсоюзы снова проводят свою акцию, которая стала традицией - профсоюзный автобус. Расскажите, в чём особенность этой акции? Насколько я понимаю, автобус каждый год следует по маршруту №17, но только в одном направлении. Почему так происходит? Может быть, стоит организовать движение автобуса в другие районы, например, на Запсковье?

Игорь Иванов: На следующей неделе я планирую встретиться с руководителем «Псковпассажиравтотранса». У нас есть тема для обсуждения. Возможно, мы сможем оперативно решить вопрос и добавить еще один маршрут. Почему бы и нет? Ведь мы хотим, чтобы люди получили больше праздничных эмоций и помощи. Мы продолжаем участвовать в этом замечательном мероприятии каждый год. Во-первых, это возможность еще раз познакомиться с деятельностью областного совета профсоюзов, наших специалистов, правовиков, отдела маркетинга, охраны труда и других. Но эта информация не всегда полностью доходит до наших коллег в первичном профсоюзном звене. Мы работаем над мотивацией профсоюзного членства. Сейчас у нас 40–50 тысяч членов, и мы растем, но, возможно, не так быстро, как хотелось бы. У нас больше экономически активного населения, поэтому это отличная возможность заявить о себе, рассказать о том, чем мы занимаемся, и представить себя с лучшей стороны. Отклик на это мероприятие всегда очень позитивный. Ваше предложение мы обязательно обсудим на встрече с руководителем «Псковпассажиравтотранса».

Ведущая: Псковские профсоюзы уже не в первый раз проводят концерты в поддержку участников СВО и ветеранов. Один из таких концертов состоится 1 мая в Доме профсоюзов. Андрей Борисович, расскажите, кто примет участие, кто может прийти и как можно помочь?

Андрей Стегний: Да, действительно, 1 мая в 12:00 в большом зале Псковского областного совета профсоюзов мы проводим праздничный, в то же время благотворительный концерт, в ходе которого будут собираться пожертвования, которые впоследствии мы будем тратить на приобретение необходимых средств для нужд участников СВО. Благотворительное мероприятие. Зрители смогут пожертвовать средства по своим возможностям. На эти деньги мы приобретем необходимые вещи по заявкам воинских подразделений. Затем мы опубликуем отчеты в СМИ, передадим информацию. Традиционно этот концерт мы проводим совместно с творческим коллективом «Рубеж» УМВД России по Псковской области. Детские коллективы тоже примут участие. Насколько мне известно, заслуженный и народный коллектив «Русские узоры» согласился выступить. Приглашаем всех, кто хочет посетить это мероприятие. Мы будем рады видеть вас 1 мая в 12:00, сразу после автопробега, профсоюзного квиза «Маёвка». Концерт начнется в большом зале Дома профсоюзов.

Беседовала Татьяна Иванова